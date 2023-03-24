Отдых среднестатистических россиян вновь возвращается на дачи, отмечают эксперты компании «Этажи». Уже третий год в России растет спрос на участки, коттеджи и дома выходного дня. Кто-то сразу решается на свою загородную резиденцию, кто-то предпочитает арендовать дом на выходные. А кто-то приобретает участок и строит дома под арендный бизнес и зарабатывает, предлагая эксклюзивные услуги.

В Сургуте на сайтах с объявлениями можно увидеть порядка 5-7 предложений по сдаче в аренду «треугольных домов». За 9-20 тысяч рублей в сутки в распоряжении отдыхающих оказывается фотогеничный коттедж 36-60 кв. метров с камином, сауной, баней на территории и даже открытой купелью в некоторых вариантах.

Заселиться можно как вдвоем, так и компанией до 10 человек, в зависимости от площади домика. На такие загородные «апартаменты» всегда очередь, а на праздники особый ажиотаж — брони начинаются за пару, а то и несколько месяцев, отмечают эксперты. Расположены они в основном в садовых и дачных товариществах — там земля дешевле. Есть варианты в 5-10 км от города, а есть в 20 км — для тех, кому хочется уехать подальше.

Горячий тренд

По словам руководителя направления загородной недвижимости компании « Этажи » в Сургуте Натальи Нестеровой, такой арендный бизнес появился буквально пару лет назад, и пока конкуренция небольшая.

«Современный подход к бизнесу включает в себя и смену внешнего облика самих объектов — потребитель становится более требовательным, — комментирует эксперт. — Сейчас действительно особым спросом пользуются барнхаусы — амбарные постройки, и А-образные дома, или, как называют их люди старшего поколения, “шалаши” и “треугольные дома”, а молодежь - “афреймы”. Строятся такие объекты довольно быстро», — комментирует эксперт.

Сейчас у «Этажей» есть комплексная программа по сопровождению строительства домов «от и до» — от выбора участка и оформления ипотеки до постановки дома на кадастровый учет. По опыту партнеров-подрядчиков, такие объекты можно возвести буквально от двух месяцев, уточняет Нестерова.

«Эти проекты уже оптимизированы по затратам: подобраны и просчитаны материалы строительства, точная смета будет на руках до начала стройки. Такие условия понятны клиентам, они помогают быстро начать арендный бизнес, за минимальный срок выйти на первую прибыль», — отмечает эксперт.

По данным специалиста по недвижимости компании «Этажи», за месяц прибыль такой арендный дом может приносить от 150 тысяч и выше, в зависимости от инвестиционного плана и загруженности. «Такие дома арендуют не только на выходные, но и на семейные праздники, дни рождения, корпоративы и даже на фотосессии — спрос всегда есть. Чистая прибыль в месяц выглядит очень интересной», — добавляет Нестерова.

Порог входа

Строительство барнхауса начинается от 3 млн рублей, отмечает эксперт. На участки разброс цен — от 150 тысяч до нескольких миллионов. К наделу надо присматриваться очень внимательно, он может быть с «сюрпризом», говорит специалист, например, в будущем некоторые участки не получится использовать по назначению.

Где лучше купить участок и каким он должен быть, чтобы построенный дом со 100% гарантией поставить на кадастровый учет? Где потом искать арендаторов? Ответ дают «Этажи».

«Мы поможем собрать полный пакет документов по земельному участку, обеспечить юридическую чистоту сделки. С прошлого года к нам активно обращаются за покупкой готовых объектов для использования в коммерческих целях: как раз под сдачу. Но отмечу, что построить дом на сегодняшний день гораздо выгоднее, потому что можно взять ипотеку под более низкие проценты. В рамках нашей программы "#ЭтаСтройка" мы подскажем, как одобрить максимально выгодную ставку, подберем подходящий участок, предложим услуги проверенного застройщика, а также пятилетнюю гарантию на последующее обслуживание объекта от подрядной организации».