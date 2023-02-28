Что известно об уникальном проекте югорского застройщика «Сибпромстроя»

Сургутский жилой комплекс «Белые ночи» попал в номинацию федерального конкурса новостроек ТОП ЖК-2023 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре».

Номинанты отбираются после предварительного сбора информации о них — всего по 133 параметрам, большинство из которых взяты из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России. Затем проводится оценка по 17 критериям, в числе которых имеющаяся социальная инфраструктура, дворы, безопасность, фасады, обустройство среды для маломобильных граждан, инженерные системы и так далее.

Что известно о номинанте: ЖК «Белые ночи» — уникальный проект крупного югорского застройщика «Сибпромстроя». Жилой комплекс имеет необычный фасад с элементами архитектуры Санкт-Петербурга, а также спокойную расцветку — в желто-бежевых оттенках. Цокольные этажи построены с большими арочными окнами, помещения в них отдадут под коммерцию.

Сама высотка в форме буквы «П» переменной этажности — 14-17 этажей. Располагается в одном из старейших районов города, рядом с парком Геологов и Собором Преображения Господня. Очевидно, виды из ряда квартир открываются прекрасные, так как рядом берег реки, зеленая зона и малоэтажные дома, не перекрывающие обзор.

В доме представлены студии, а также 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 28,1 до 105,1 кв. м. Планировки разные, можно подобрать на любой вкус.

Двор закрыт от посторонних и машин, на его территории обустроены современные безопасные детские и спортивные площадки. Посеяны газоны, высажены деревья, кустарники, разбиты цветочные клумбы. Для автомобилей имеется собственный подземный паркинг, который оборудован системами видеонаблюдения и пожаротушения. Также возле жилого комплекса есть наземные стоянки.

Выбор квартир в ЖК «Белые ночи» еще есть, но их достаточно быстро раскупают – спрос на данный жилой комплекс повышенный.

Стоит отметить, что эта новостройка — не единственная в Сургуте, которую высоко оценили федеральные эксперты. Так, ранее мы сообщали, что ЖК «Жемчужина Оби» от Сибпромстроя также вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2023. Как и ЖК «Зеленый», который представляет себя в номинации малоэтажных домов.

Подробнее о жилых комплексах «Сибпромстроя» можно узнать на сайте компании. Либо в отделе продаж в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190.