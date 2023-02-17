Они начали действовать с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года вступили в силу новые правила предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми. Целью изменений было расширить возможности приобретения новых квартир для семей разного состава с детьми разного возраста.

Для кого

Эксперт по ипотеке рассказал об изменениях в правилах предоставления кредита на жилье.

Главное из них — возраст ребенка. Если раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, то теперь добавился вариант, когда детей в семье двое и больше, и это не обязательно малыши - от рождения до 18 лет.

Новые правила помогают приобрести новостройку приемным родителям. В таком случае важно, чтобы дата рождения одного из детей была с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Низкую ставку по ипотеке смогут получить и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Какое жилье можно приобрести по семейной ипотеке

Семейной программой можно воспользоваться только для покупки нового жилья. Здесь важно, чтобы готовый новый объект или долю вы приобретали непосредственно у девелопера.

Какая сумма

Максимальная сумма кредита в Югре - 6 миллионов рублей. Некоторые застройщики увеличивают эту сумму до 10 млн рублей, но таких немного. В основном семьи стремятся приобрести квартиру побольше и улучшить свои условия, и упираются в потолок лимита по кредиту.

Так случилось и с Семёновыми, у которых в прошлом году родился второй сын. Первому, Павлу, уже 18. Семья, которая до этого хоть и тесно, но сносно, жила в небольшой двухкомнатной квартире, встала перед необходимостью расширения. Сразу решили брать только новую квартиру - старая застройка не сравнится с современным жильем - и не только по площади и планировке, но и по качеству окружающего пространства.

Еще в прошлом году бюджет на покупку не сходился - семейная ипотека для Семёновых была недоступна - ведь главным условием получения кредита по семейной ставке до 1 января 2023 года был возраст ребенка. А еще лимит суммы по ипотеке - до 6 миллионов рублей - сводил на нет всю идею расширения: в новостройке Семеновым хватало денег только на однокомнатную квартиру.

Все изменилось с введением новых правил по семейной программе.

Во-первых, возраст детей теперь может быть от ноля до 18 лет, а у Евгении и Павла сыну 18 лет, а дочери Лидии - четыре. Во-вторых, Брусника смогла найти решение, и увеличила лимит предоставляемой в кредит суммы при сохранении льготной ставки до 10 миллионов рублей. И экономика покупки, наконец, сошлась.

Справка: квартира с двумя спальнями и кухней -гостиной в квартале «Новин»

Цена новой квартиры: 9 300 000 руб.

Первоначальный взнос: 1 395 000 руб. (сдали в Обмен свою старую квартиру)

Процентная ставка по семейной ипотеке, в том числе субсидия застройщика: 5,7%

Сумма ипотечного кредита: 7 905 000 руб.

Банк: Сбер

Ежемесячный платеж по ипотеке: 45 880 руб.

Срок кредита: 30 лет

Так Семёновы смогли купить квартиру, о которой мечтали .

Не пришлось даже тратиться на дизайн интерьера-специалисты Брусники заранее показали, как может выглядеть квартира именно этой планировки с помощью 3D-тура, который размещен прямо в карточке квартиры на сайте. Учли расположение, высоту этажа и стороны света, получается воздушный, теплый и уютный интерьер.

У супругов впервые в жизни появилась собственная спальня с балконом и гардеробной. У Павла - личная комната. Хотя уже через пару лет он планирует переезд на учебу в другой город, и «детскую» займет младшая сестра Лидия, которая пока совсем мала и спит в комнате с родителями.

Уже сейчас Семёновы занимаются ремонтом, а к весне, когда двор-сад зацветет, переедут в «Новин».