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​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать?

Рассказывает эксперт компании «Этажи»

​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать?
Фото: Этажи

Как комфортно купить недвижимость в другом городе? Как инвестировать в жильё Дубая — практически самые прибыльные квадратные метры мира? Эти и другие важные вопросы о переезде и вложениях в «бетон» обсудили с Полиной Фуксой, руководителем межрегионального направления компании «Этажи» в Сургуте.

В 2022 году количество заявок на межрегиональные сделки в компании «Этажи» выросло на 15% относительно 2021-го. При этом, как отмечает эксперт, отчетливо виден спрос на инвестиционное жилье. Порядка 8% таких заявок были направлены на покупку недвижимости за рубежом.

Расскажите про международное направление. Что сейчас самое актуальное и перспективное для жизни и для инвестиций?

— Горячий тренд — это ОАЭ. Недавно мы открыли офис «Этажей» в Дубае и помогаем клиентам инвестировать в недвижимость этого города. Сейчас это действительно одна из главных точек притяжения инвесторов. В доходность некоторых проектов сложно поверить, но у нас были случаи, когда клиенты получали больше 100% годовых. Стандартный диапазон — от 20 до 40%. Но даже эти цифры по сравнению с российской и европейской недвижимостью очень интересны для инвесторов.

Предложения в Дубае начинаются от 9 млн рублей, средняя цена за ликвидный проект — 15 млн. За эту сумму можно приобрести квартиру напротив Дубай Марины — там самые красивые набережные, или в Даун Тауне— месте притяжения бизнеса и мировых компаний. Кстати, при покупки недвижимости на 205 тысяч долларов — как раз те 15 миллионов — вы имеете право получить ВНЖ.

При этом для покупки вам не понадобится вся сумма сразу, достаточно 24%: все застройщики предлагают рассрочку. Первоначальный взнос обычно составляет 20%, реже бывает и 10%. Еще 4% понадобятся для оплаты единоразовой пошлины в земельном департаменте города. То есть из 15 миллионов для начала необходимо только 3,6 млн — и вот вы уже счастливый обладатель апартаментов за границей.

Апартаменты в Дубае, стоимость которых начинается от 10 млн

— Если вернуться в Россию, то в каких города чаще всего покупают жилье сургутяне?

— Самыми популярными городами в 2022 году для сургутян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень. Все эти направления интересны для инвесторов, особенно Тюмень и Москва, если говорить о сделках по России.

В плане переезда на первом месте тоже стоит Тюмень, туда в основном мигрируют студенты и молодые семьи. В этом городе мягче климат, развита инфраструктура, но в то же время нет большого разрыва между доходами населения, а значит, и цены на жилье примерно на одном уровне. Второе место у Москвы и Петербурга. В столицы едут учиться, и, конечно, работать. И третье направление — юг: Сочи, Краснодар, Геленджик. Туда направляются на заслуженный отдых люди старшего поколения или те, кто просто желает побольше солнца себе и своей семье.

Уже сданные дома в Сочи: ЖК с бассейном во дворе — ближе, чем кажется

Какая разница в ценах на первичное жильё в этих городах?

— Все зависит от стадии готовности дома. На стадии котлована, например, в Тюмени можно найти предложения от 93 тыс. рублей за «квадрат» в качественном комфорт-классе с развитой инфраструктурой. Если смотреть готовые новостройки, то ориентируйтесь в среднем на 110-120 тыс. рублей за «метр».

В Москве стоимость за квадратного метра стартует от 200 тыс. рублей. Но сейчас крупные федеральные девелоперы предлагают довольно выгодные условия: дают либо персональную скидку, либо интересные условия по ипотеке.

Как люди приходят к инвестициям в недвижимость другого региона?

— Часто к нам приходят клиенты, которые хранят деньги на депозитах и ищут новые варианты вложений. Они не против инвестиций в акции, но на фоне обвала рынка ценных бумаг в 2022 году опасаются это делать и ищут что-то более понятное и менее волатильное. Мы рассказываем о такой альтернативе — недвижимости.

Этот вид инвестирования является одним из самых надежных благодаря эскроу-счетам. Вкладывая деньги в «бетон» мы получаем не только крепкий актив, который сам по себе способен сберечь деньги, но и квартиру, которая будет в дальнейшем приносить пассивный доход. В каждом инвестиционном портфеле должна быть недвижимость. Она обеспечивает стабильность и уверенность, что вложения точно не сгорят. Ценность недвижимости меньше всего зависит от циклов экономики.

Существует два варианта заработка на недвижимости: долгосрочный и краткосрочный. От этих целей мы просчитываем экономику инвестиционного проекта — то, сколько годового дохода может приносить квартира, допустим, в Москве, и когда она окупится.

Можете подробнее рассказать об этих вариантах инвестирования?

— В долгосрочном варианте мы будем сдавать жилье в аренду. Такое приобретение окупается в среднем за 7-8 лет, если говорить о России.

Краткосрочный вариант — это перепродажа. Самый простой пример: можно купить квартиру на этапе котлована, и продать ее после завершения строительства. За это время недвижимость может подорожать в пределах 15%, но бывают такие проекты, когда рост достигает 30% и более. Это зависит не только от ситуации на рынке, большое влияние оказывает появление инфраструктурных объектов, например, метро.

— Как проходит межрегиональная сделка в другом городе? Правда, что можно даже не выезжать из Сургута на подписание договора?

— Мы действительно проводим дистанционные сделки по России и за рубежом, и клиентам можно даже не выходить из дома.

К нам обращается покупатель, мы проводим консультацию и назначаем личного специалиста по недвижимости. Эксперт будет отвечать на все вопросы по сделке и вести диалог со специалистом «Этажей» или партнёром-застройщиком, который находится в городе покупки недвижимости. Местный эксперт подготовит список объектов, максимально подходящих под наш запрос. Сделку можно провести дистанционно, по доверенности. Покупатель в таком случае получит уже готовый пакет документов. Если есть желание присутствовать на сделке лично, то специалист в городе недвижимости может встретить покупателя и организовать показ выбранной квартиры перед покупкой.

Наши специалисты всегда рады помочь с решением квартирного вопроса и проконсультируют, какой вариант на рынке самый инвестиционно привлекательный. Стоит только захотеть — и обратиться в компанию «Этажи».


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