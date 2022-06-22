Специалисты по недвижимости компании «Этажи» рассказали, из-за чего клиенты отказываются от покупки

Как вы думаете, почему люди иногда отказываются от покупки жилья? Неудачный район, высокая цена, отсутствие ремонта? Риелторы «Этажей» уверены: список не всегда ограничивается классическими вариантами, иногда встречаются и нестандартные доводы для отмены сделки. Специалисты по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте поделились своими историями, по каким необычным причинам у него срывалась сделка.

Hyмepoфoбия

Пожалуй, одна из самых частых причин для отказа — боязнь определенных чисел. Чаще всего это 13 и 666. Покупатели опасаются квартир на 13 и 6 этажах, избегают номеров квартир и домов, где есть эти числа.

Пугают клиентов и случаи, если сумма цифр в порядковом номере квартиры выливается в «нехорошее» число. Например, один раз женщина передумала совершать сделку потому, что ее номер квартиры №49 — и если сложить 4 и 9, то получится 13.

Фаза Луны и гороскоп

Фаза Луны также сильно влияет на клиентов. Люди отказываются смотреть квартиры или совершать сделку купли-продажи в «неподходящее» для этого время: например, есть мнение, что покупка при убывающей Луне принесёт горе, а при растущей — удачу. Бывают покупатели, которые определяют лучшие дни для сделки по гороскопу. Если день неподходящий, то просят перенести встречу на лучшее время.

Фэн-шуй

Эта даосская практика освоения пространства до сих пор популярна у россиян. Ее поклонники не просто расставляют мебель«по фэн-шую», но и подбирают жилье по особым критериям. Например, нужно, чтобы по квартире правильно циркулировала энергия. Некоторые клиенты приходят на просмотр жилья с маятником и с его помощью пытаются понять, хорошая энергетика в помещениях или нет.

Это самые непредсказуемые покупатели: они могут отказаться от роскошной квартиры в центре города по отличной цене в пользу жилья на окраине, без ремонта, но зато по фэн-шую.

Квартира с прошлым

Некоторые клиенты опасаются квартир с плохим прошлым и стараются выяснить все подробности жизни предыдущих владельцев. Многим важно, чтобы в квартире никто не получал травмы, не разводился, не скандалил. Некоторые клиенты утверждают, что негативные события запечатываются в квартире и сказываются на будущих жильцах. Часто еще людям важно, чтобы рядом с домом не было кладбищ, больниц, колоний: у таких зданий «темная аура».

Плохие знаки

Под плохим знаком может подразумеваться что угодно: от перебежавшей дорогу кошки до вещего сна. Плохая погода, скрипящий пол — любая мелочь может быть важной для клиента. Приходится подстраиваться и учитывать любые пожелания.

В компании «Этажи» мы находим подход к любому клиенту и готовы работать с любыми запросами покупателей и поможем подобрать жилье даже по самым необычным критериям.