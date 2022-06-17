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Шесть соток на пике популярности

Эксперт компании «Этажи» рассказал, почему сургутяне интересуются загородной недвижимостью

Шесть соток на пике популярности
Фото: Этажи

Уже несколько лет интерес к загородной недвижимости растёт, и этот год не исключение. Аналитики отметили, что недвижимость до 3 млн обычно покупают за наличные, и в этом сегменте не было резких скачков спроса, как на городские квартиры, которые зависят от ипотечных ставок. В целом пик спроса на загородную недвижимость пришёлся на апрель-май: сюда перетекла часть спроса со вторичного рынка после повышения ипотечных ставок до 19-22%. Интересно, что при таком активном спросе сохраняется относительный «штиль» на цены.

«С начала года мы продали на 25% больше участков и на 36% больше дач по цене до 2 млн 200 тыс., чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас у нас уже больше 3,5 тысяч заявок от покупателей загородных участков и домов: люди хотят — и готовы — покупать сейчас. В июне мы ожидаем высокий спрос и готовы работать с любыми запросами. Приятно, что растет и количество предложений: у сургутян сохраняется возможность выбирать из лучших вариантов», — рассказала руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» Наталья Нестерова.

Что берут и почём?

Для жителей Сургута дом с участком в диапазоне от 2,2 до 2,5 млн остается самым востребованным. Средняя площадь участка при таком доме составляет 6-6,5 соток. Сейчас Сургуте и районе более 1 000 предложений по такой цене; самые бюджетные находятся в районе Почекуйки, а самые дорогие — в районе Аэропорта и поселков Барсово и Белый яр.

Всего в базе компании «Этажи» более 2 200 загородных объектов. Цена колеблется от 150 тысяч за земельный участок до 70 миллионов за коттеджи в черте города. Есть из чего выбрать!

В кредит или за наличку?

«Обычно 50-60% покупок до 2,5 млн происходит за наличный расчёт, 40-50% покупателей используют заёмные средства. В июне же количество получающих ипотеку на покупку или строительство дома выросло: тех, кто подал заявку в банк и получил одобрение, уже больше, чем в мае и апреле. Это связано со снижением ключевой ставки: ипотека становится доступнее и привлекательнее. С оформлением ипотечной заявки мы помогаем всем желающим: для клиентов компании услуга бесплатна», — отметила Наталья Нестерова.

Средние ставки на загородную недвижимость начинаются от 10,5%. Можно найти более выгодные условия от банков-партнеров компании «Этажи»: для клиентов предусмотрены преференции и скидки на доп.услуги. Уточнить, какие именно, вы можете в компании «Этажи»: оставляйте заявку на сайтеsurgut.etagi.com, и с вами свяжется специалист.

Что с ценами?

Бытует мнение, что цены на загородном рынке увеличиваются с приближением дачного сезона: спрос растет, предложение сокращается, появляется «сверх»-наценка.

Однако эксперт заявила, что реальная стоимость квадратного метра снизилась на 1% по сравнению с апрельскими ценами: «Летом предложение сокращается, так как не все собственники готовы расстаться с будущим урожаем. Но в этом году тенденция обратная: предложение растёт, как и скорость продажи, раскупают всё самое ликвидное. Дольше продаются маленькие земельные участки и дома большой площади. Особенность текущего периода в том, что появилось много объектов срочной продажи. Продавцы дают хороший дисконт тем, кто заинтересован в покупке, при этом они не теряют выгоду, оставаясь в рамках рыночной стоимости. Во время торга уходит лишь та самая „сверх“-наценка, и реальная цена продажи гораздо ниже».

Поговорим о будущем?

Стоит ли в будущем ждать беспрецедентного роста цен?

Спикер ответила так: «Мы не ожидаем резких скачков цены. Собственники могут продавать, так как сейчас самый активный спрос за последние полгода. Покупателям не стоит ждать глобального снижения цен; большего успеха можно добиться, если действовать уверенно, своевременно, и безопасно: обратиться к специалисту, подобрать именно ваш вариант, оформить выгодную ипотечную программу и так далее. Пока вы ждете, с рынка уходят интересные объекты. Ну, а для инвесторов загородная недвижимость остаётся вложением без рисков: спрос стабильный, ликвидные объекты находят и покупают в любое время, кроме того можно не только продавать, но и выгодно сдавать в аренду — это направление набирает обороты в Сургуте после пандемии».


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Сегодня в 18:02, просмотров: 105, комментариев: 0
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