Как правильно разделить квартиру при разводе и что делать, если есть дети

Продажа и покупка недвижимости далеко не всегда связана с радостными событиями. Хорошо, если речь идет о создании семьи или рождении детей. Но порой приходится сталкиваться и со сложными случаями. По словам заместителя директора компании «Этажи» в Сургуте Анастасии Нохриной, около 20% обращений в компанию связаны с разделом имущества бывшими супругами. Эксперт рассказала, как правильно разделить квартиру и что делать, если есть дети.

Квартира куплена до брака

Если один из супругов приобрёл квартиру до брака — купил, получил в наследство, по договору дарения или приватизации — то такое имущество после развода не делится.

«Единственный вариант для экс-жены или экс-мужа взыскать средства — когда недвижимость была куплена до брака, но в ипотеку. Если через суд получится доказать, что во время совместной жизни оба супруга гасили кредит, то собственник должен вернуть сумму, внесенную бывшим супругом», — отметила Анастасия Витальевна.

Квартира приобретена в браке

Если один из супругов уже в браке получил квартиру в наследство, по договору дарения или приватизации — то после развода она не делится.

А если квартиру в браке купили, то после развода суд обычно «делит» её пополам. Пpи этoм нeвaжнo, нa кoгo зарегистрировано жильe, оформлен кредит, кто больше зарабатывал или оплачивал ипотечные взносы. Квартиру, скорее всего, разделят поровну даже если один из супругов по общей договоренности не работал.

По словам эксперта, исключения всё же бывают: когда один из супругов не работает без уважительной причины или использует бюджет семьи в ущерб общим интересам, например, проигрывает деньги. Тогда суд принимает индивидуальное решение.

Если речь идет о квартире, за которую ещё не выплатили ипотеку, то супруги должны вносить ежемесячный платёж в равных долях. «Банк может переоформить ипотеку на двоих и разделить платёж. Либо платить будет один супруг, а второй станет возмещать ему половину. Иногда бaнк мoжeт пoтpeбoвaть сразу выплатить весь ocтaтoк ипотечного долга, если это указано в ипотечном договоре», — уточнила Анастасия Нохрина.

У бывших супругов был брачный договор

Брачный договор определяет, как будут делить имущество при разводе. Все имущество, включая жилье, купленное в кредит, будет разделено именно так, как прописано в договоре. Однако платить банку всё равно будет тот супруг, на которого оформлен кредит.

После развода остались дети

Если недвижимость купили без материнского капитала, то дети не влияют на раздел имущества: совместно нажитую квартиру или дом поделят поровну. Но тот супруг, с которым остались дети, может через суд потребовать увеличить его долю для содержания несовершеннолетних. Для этого нужно обоснование, например, отсутствие другого жилья.

«Сложности возникают, если недвижимость купили с использованием материнского капитала — в ней доли в выделяются всем членам семьи. И если супруги хотят продать или обменять такую недвижимость, то мы сначала через опеку выделяем детям доли. На размер доли влияет размер субсидии, а также наличие ипотечных средств, так что каждый случай получается индивидуальный. Это достаточно непростой процесс», — отметила эксперт.

Квартиру разделили — осталось продать: как?

В работе с супругами в разводе есть два компонента: юридический и психологический, уверена спикер.

«Юридический аспект связан с правами собственника, который реализует совместное имущество. А психологический касается договоренностей между бывшими супругами о том, как им продать общее жилье, совместно назначить цену, договориться по условиям выезда. Это деликатный процесс, и специалист по недвижимости должен проявить максимум такта, чтобы соблюсти интересы обеих сторон. Он зачастую выступает посредникам в переговорах и помогает сторонам прийти к соглашению, которого они не могут достичь самостоятельно», — подвела итог Анастасия Витальевна.