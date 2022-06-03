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Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке

Ситуация на рынке недвижимости резко меняется в выгодную сторону для покупателей

Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке
Фото: Этажи

На внеплановом заседании в конце мая Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Банки отреагировали быстро: ВТБ, ПСБ, «Абсолют банк», «Сбербанк», а также «Сургутнефтегазбанк», «Совкомбанк» уже снизили ставки по кредитам и ипотечным программам на 1-3 процентных пункта. Эксперты рассказали, как быстро оживет рынок недвижимости и наступил ли сейчас удачный момент для покупки квартиры.

По данным ЦБ, в тяжелом для рынка апреле объем и количество выданных ипотек просели в 3,2-3,3 раза относительно марта 2022-го. В то же время примерно на треть, по данным Росреестра, сократилось количество сделок на рынке первичной и вторичной недвижимости. Однако ситуации в разных регионах сильно отличается, как отмечают аналитик компании «Этажи».

Например, в Сургуте поток обращений от потенциальных покупателей в первые два месяца весны сократился на 11-18%, а количество ипотечных сделок упало на 23%, рассказывает Лилия Петухова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Сургуте. Но уже в мае спрос практически полностью восстановился.

«Активность покупателей в мае выросла относительно турбулентного периода, в котором был рынок при повышении ключевой ставки. На ипотечном рынке ситуация резко меняется, банки достаточно быстро снижают ставки после внепланового решения ЦБ. До понижения ключевой можно было взять займ на жилье от 11,7%, сейчас минимальная ставка корректируется до 10,9%», — комментирует Анастасия Нохрина, заместитель директора компании «Этажи» в Сургуте.

Количество предложения при этом органически увеличивается: за счет просадки спроса в апреле «полка» наполнилась новыми объектами. Также на рынок возвращаются собственники, которые ранее сняли квартиры с продажи.

«В Сургуте цены расти уже не будут, даже начинают падать. Сейчас квадратный метр находится в районе 95-97 тыс. рублей в зависимости от характеристик квартиры, но еще недавно «квадрат» стоил более 100 тыс. рублей.Рост, несмотря на желание собственников продать квартиры дороже, однозначно прекратился. Сейчас часть собственников идут навстречу покупателям и делают скидки. В этом вопросе рынок разворачивается в выгодную сторону для покупателей», — отмечает Анастасия Нохрина.

Уже сейчас специалисты советуют искать подходящую квартиру, активно ездить на просмотры и торговаться (в мае в Сургуте торг составил до 7%). Потому что когда интерес проявят все желающие оформить ипотеку по сниженным ставкам — собственники перестанут идти на уступки. А пока ещё есть шанс купить квартиру выгодно.

Анастасия Нохрина уточнила, что оформить ипотеку на вторичную недвижимость можно в районе 10,9%.Такие ставки еще больше оживят рынок, и спрос вернется на уровень 2021-го года. Однако, как напоминает аналитик, 10 июня Центробанк должен провести еще одно заседание совета директоров — и есть вероятность, что ключевая ставка опустится до 10%, а ипотечные кредиты, по предварительным прогнозам, опустятся до 9,9%.

«Если планируете покупать для себя и вам удалось найти квартиру, которая устраивает и по параметрам, и по цене то лучше долго не думать. Заключайте с собственником договор задатка. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, может и не опустить ставку через две недели, такие прецеденты уже были. Зато объект за это время уйдет. Если же планируется инвестиционная покупка, то можно подсчитать, сильно ли меняется платеж и переплата, если ставка становится на 1% ниже это вам помогут сделать эксперты компании «Этажи». Стоит помнить, что потом можно обратиться за рефинансированием «Этажи» дарят бессрочный сертификат на одну бесплатную услугу по рефинансированию: эксперты помогут собрать необходимые документы и снизить процент», —резюмировала Анастасия Нохрина.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 47, комментариев: 0

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