Какие квартиры в России доступны по цене сургутской двушки?

В столицу — за карьерой, в Тюмень — на учёбу, в Сочи — к тёплому морю. Каждый год из Сургута кто-то уезжает, на время или навсегда. Сегодня с экспертами федеральной компании «Этажи» мы посчитаем, куда можно перебраться, продав «ходовую» двухкомнатную квартиру в Сургуте.

Среднестатистическая ликвидная квартира в Сургуте — это двушка площадью 55-60 кв.м, с аккуратным косметическим ремонтом. Средняя стоимость такой квартиры — 5,5-6 миллионов.

Центральная Россия

По словам руководителя департамента межрегиональных сделок федеральной компании «Этажи» Лианы Кудрявцевой, жители Сургута интересуются покупкой недвижимости в центральной России: в Москве и Санкт-Петербурге больше возможностей для развития карьеры.

«Среди наших клиентов, которые приобретают недвижимость в других регионах, около 20% покупателей приобретают недвижимость в Москве и столько же — в Петербурге», — отметила Лиана Кудрявцева.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы — 320 000 рублей. Двухкомнатная квартира 50 кв.м. в районе метро «Отрадное» обойдется в среднем в 13,5 миллионов. Так что, продав сургутскую двушку, придётся найти ещё около 6,5 млн, чтобы перебраться на окраину столицы.

Так может выглядеть ваш вид из окна в московском районе Отрадное: панельный дом 1975 года, 2-комнатная квартира 54 кв.м., рядом — станция метро «Отрадное», до центра — 12,7 км.

А это — уровень ремонта, на который можно рассчитывать

Средняя стоимость «квадрата» в Петербурге ниже — порядка 205 000 рублей, и двухкомнатная квартира в северной столице обойдётся примерно в 9 миллионов. За такие деньги вы можете найти жильё в историческом центре рядом со станцией метро — правда, в ремонт придётся вложиться основательно. Если нужны варианты дешевле — придётся уезжать на окраины, зато там больше шансов найти жильё в современном доме с комфортными планировками и новыми коммуникациями.

В таком доме 1903 года на Петроградской стороне вы можете купить двухкомнатную квартиру за 9 млн. До станции метро Чкаловская — 100 метров.

В этом ЖК можно купить двушку в районе метро Парнас — 15,4 км от центра. За 9,2 млн вы получите 50 кв.м. со скромным, но достаточно аккуратным ремонтом.

Тюмень и Екатеринбург

Большие города — большие возможности, но и риски часто бывают слишком высоки. Поэтому большая часть переезжающих выбирает оптимальный вариант: Тюмень и Екатеринбург. Многие отправляют туда на обучение детей, а затем переезжает и вся семья.

37% покупателей из Сургута заинтересованы в тюменской недвижимости, и только 6% рассматривают Екатеринбург.

Тюменские расценки — 100 000 рублей за квадратный метр. Переезжая сюда, можно приобрести равноценное жильё — например, 2-комнатную квартиру 55 кв.м со свежим ремонтом прямо в исторической части города за 5,5 — 6 млн. А если посмотреть в развивающиеся районы, то в домах 2007-2020 года постройки вы найдёте квартиры 50-60 «квадратов» с современным, а иногда даже дизайнерским ремонтом — и даже с мебелью! — за те же деньги. Хотите квартиру большей площади? Ищите двушки или трёшки 70-80 кв.м. — такие можно найти даже в относительно новых домах и не очень далеко от центра.

Этот дом 1962 года находится в самом центре Тюмени: до Цветного бульвара можно дойти за 5 минут. Там продаётся 2-комнатная квартира 61 кв. м с потолками 3 метра — но она потребует вложений в ремонт и обойдётся в 6,5 млн.

Цены на вторичном рынке Екатеринбурга можно сравнить с тюменскими. Правда, за просторными квартирами с дизайнерским ремонтом придётся ехать совсем уж далеко от центра, чтобы уложиться в наш бюджет — но там хотя бы есть метро.

Квартиру с таким ремонтом за 5-6 млн реально найти в современном доме на окраине Тюмени или Екатеринбурга

Юг России

Южные города обладают своей магией: море, солнце, свежие фрукты, яркие краски и туристические улочки, которые затихают в межсезонье. Лиана Кудрявцева говорит о том, что среди сургутских покупателей - 12% тех, кто «устал от зимы продолжительностью в 9 месяцев и выбирает вариант потеплее: Сочи и Краснодар».

Сочинские цены обгоняют даже петербуржские: 267 000 руб. за квадратный метр. В Адлере купить двушку можно от 12-13 миллионов. В самом Сочи — от 9,5 млн, в этом случае удалённость от моря будет максимальная, а ремонт - весьма скромный. Если говорить о центральных районах и развитой транспортной инфраструктуре, то стоит рассчитывать на ценник от 13 млн.

Хотите видеть из окна горы и пальмы? Готовьте 13 миллионов: вы получите квартиру 62 кв.м. с современным ремонтом, панорамным остеклением, мебелью и техникой. До сочинской достопримечательности — городского Дендрария — можно дойти за полчаса.

Жильё в Краснодаре гораздо дешевле: 102 000 руб. за «квадрат» — почти как в Тюмени. С бюджетом от 5,5 млн будет, из чего выбрать: в центре города — старый жилой фонд, потребуется вклад в ремонт; дальше от центра — квартиры в современных домах.

9,3 км от центра Краснодара - и вы можете найти квартиру 60 кв.м. со свежим ремонтом, потолками 2,8 метров, остеклённым балконом. Хозяева оставляют мебель и кухонный гарнитур.

Как сориентироваться в незнакомом городе - особенно если ни разу там не был? Как выбрать квартиру в удобном районе, с юридически чистыми документами и организовать сделку в другом городе?