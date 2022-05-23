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​Лайфхаки риелтора: как подготовить квартиру к продаже

Как продать квартиру быстрее и без торга

​Лайфхаки риелтора: как подготовить квартиру к продаже
Фото: Э.Казарян

Эксперт рассказал, как даже в сложные для рынка недвижимости времена продать квартиру быстрее и без торга.

Цены на вторичную недвижимость в Сургуте с начала года выросли почти на 6%. Еще в январе квадратный метр стоил в среднем 101,8 тыс. рублей, а по итогам апреля — 107,9 тыс. За год цены поднялись в среднем на 16%.

Как отмечает Эдуард Казарян, эксперт по недвижимости компании «Этажи», рынок недвижимости с февраля круто изменился: покупателей стало меньше, продавцам приходится идти на скидки. Специалист рассказал, как правильно подготовить объявление о продаже жилья, чтобы ускорить процесс и не идти на дополнительный дисконт.

Качественные снимки и подготовка объекта сказываются на цене и скорости продажи. Покупатель в 99% случаев не пойдет смотреть на квартиру с плохими фотографиями, даже если на самом деле объект хороший. В интернет-магазинах даже детские игрушки за 100 рублей фотографируют профессионально, а здесь - недвижимость стоимостью в несколько миллионов.

«Квартира в нашем примере с фотографиями от собственника стояла на продаже полгода за это время по объявлению не было ни одного показа. Через шесть месяцев продажа стала срочной, и я объяснил, что без профессиональных фотографий не обойтись. Это сработало:покупатель пришел сразу, согласился купить без торга и на следующий день уже внёс задаток», — рассказал Эдуард Казарян.

По наблюдениям эксперта, в половине случаев достаточно провести уборку в квартире и сделать качественные фотографии с правильных ракурсов. Но как прибраться — особый разговор.

Деперсонализация

По фотографиям квартиры никто не должен понять, кто здесь жил, говорит Эдуард Казарян. Нужно приблизить ее к «гостиничному» виду, чтобы было видно мебель, технику, качество ремонта. Личные вещи лучше убирать: фотографии, детские игрушки, картины, предметы религиозного характера.

Подготовка кухни и ванной

Самое «продающее» помещение — это кухня, поэтому на фото она должна выглядеть максимально чисто и презентабельно. Перед фотографированием с кухонного гарнитура специалист советует убрать моющие средства, губки и полотенца, мелкие бытовые приборы, посуду и прочую кухонную утварь. Фотографию кухни стоит поставить первой в объявлении.

В санузле стоит снять старую шторку, убрать из кадра шампуни, порошки, полотенца, мыло и туалетную бумагу.

Домашние животные

У будущих покупателей или их детей может быть аллергия. Увидев, что в квартире живут домашние животные, будущие покупатели могут отнестись к объекту с предубеждением, отмечает эксперт. Лучше спрятать миски, корм, поводки, лоток, а самих животных не показывать в кадре.

«У меня есть “правило баскетбольного мяча”. Все, что меньше баскетбольного мяча, нужно убирать из кадра: мелкие вещи создают “визуальный шум”, и помещение на фотографии кажется неопрятным. Можно убрать из кадра и детскую кроватку, чтобы она не ”съедала” пространство, и была видна реальная площадь помещения. Мы перечислили только основные моменты по подготовке квартиры к съемке. На самом деле их больше, и у каждого специалиста есть свои правила. В компании «Этажи» есть услуга профессиональной съемки помещения, и она бесплатная. Фотограф компании сделает фото вашей недвижимости, обработает и сам загрузит в объявление на сайте etagi.com. Также специалисты отрисуют планировку квартиры, и всё это повысит качество объявления и ускорит продажу», — резюмировал Эдуард Казарян.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 70, комментариев: 0

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