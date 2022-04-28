На что стоит обратить внимание при покупке загородной недвижимости?

В город уверенно приходит плюсовая температура — а это значит, начинается время дачников. И не только тех, кто рассчитывает по осени получить урожай, но и сургутян, которые просто хотят проводить выходные (а то и отпуска) на природе. «В апреле-мае традиционно видим интерес горожан именно к дачным вариантам загородной недвижимости», — отметила Наиля Хамитова, эксперт федеральной компании «Этажи».

В прошлом материале мы рассказали, какие дачи выбирают сургутяне для отдыха. А сегодня остановимся на безопасности при покупке: ведь вместе с дачным участком можно приобрести и немалые проблемы. Разбираемся со специалистом, как их избежать.

Внимание: охранная зона!

«В Сургуте есть дачные кооперативы, которые находятся в охранных зонах. По этим территориям проходит газопровод высокого давления либо высоковольтные линии электропередач. Покупая участок в таком кооперативе, необходимо проверить удаленность газопровода и ЛЭП непосредственно от участка: радиус должен быть не менее 200 метров», — рассказала Наиля Оразовна.

Также охранные зоны могут устанавливать для железных дорог, трубопроводов, теплосетей, электростанций, особо охраняемых природных территорий и других объектов. Также существуют водоохранные зоны.

«Если удаленность участка менее 200 метров, покупать опасно! А если труба проходит прямо перед домом, и с ней что-то случится? По решению суда дом обяжут снести. Поэтому при покупке нужно запросить у собственника подтверждающие документы. У многих их нет, и мы при покупке объектов пишем письма по инстанциям, добиваемся официальных ответов и только после этого рекомендуем объект к покупке», — пояснила эксперт.

Устанавливаем чёткие границы

Существенным фактором являются границы участка. Часто реальные границы не совпадают с теми, которые зафиксированы в документах. Чтобы обезопасить себя при покупке, лучше всего организовать вынос границ участка с соответствующим документом — актом выноса точек, и оформление межевого плана. «Этажи» обязательно проверяют у собственника межевые документы до совершения сделки.

Проверяем документы

Также стоит проверить, состоит ли дом на кадастровом учёте. При покупке дачи или дома продавец должен представить выписку из ЕГРН на 2 объекта: на земельный участок и собственно строение. По информации «Этажей», многие покупатели об этом просто не знают. У дома должен быть техплан или техпаспорт, он должен находиться в собственности продавца.

Не забудьте заглянуть и в справки об отсутствии коммунальных задолженностей. Будет неприятно, если вы вместе с чудесным домом приобретёте долги за свет, отопление и членские взносы. Риелторы, естественно всё это запрашивают в обязательном порядке.

Фальшивый продавец

Специалист советует с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям. Например, появляется в открытых источниках объявление о продаже. Капитальный дом, с ремонтом, для круглогодичного проживания. Цена — 2 млн. Фотографии есть, всё выглядит прилично.