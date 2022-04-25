Эксперты компании «Этажи» рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Повышение ключевой ставки и удорожание ипотеки сыграли злую шутку с рынком вторичной недвижимости. Приобрести или продать готовое жилье сегодня становится все сложнее. Эксперты компании «Этажи» рассказали, что делать тем, кто хотел приобрести или реализовать недвижимость, и ждать ли снижения цен.

Что происходит на рынке?

Как замечают аналитики компании «Этажи», спрос на недвижимость во вторичном фонде высокий с середины 2020 года. Преимущественно на это повлияли сниженные ипотечные ставки во время пандемии.

В марте этого года ключевая ставка поднялась до 20%, вслед за ней до такого же уровня выросли и ставки по ипотеке на готовые квартиры. По словам экспертов, спрос в марте был ажиотажным благодаря одобренным еще в феврале кредитам. Россияне пытались как можно скорее выйти на сделку, чтобы зафиксировать низкую ставку. И только под конец месяца спрос начал спадать.

Отметим, что для россиян со сбережениями приобретение недвижимости никак не осложнилось. Однако предложение на рынке сегодня нестабильное, наблюдается уменьшение товарной полки.

Что будет с ценами и спросом в будущем?

В начале апреля ключевая ставка уже опустилась до 17% — и аналитики считают, что часть покупателей смогут вернуться на рынок. При этом Центробанк отметил, что на ближайших его заседаниях ключевая ставка может упасть еще больше, что позволит банкам предоставлять россиянам более выгодные кредиты.

Также недавно вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку под 12% годовых могут распространить и на «вторичку».

«Мы ожидаем, что ставки по ипотеке снизятся по комфортных значений в ближайшие два месяца. Это снова восстановит спрос на рынке, если даже и не до прежних объемов. В любом случае, чтобы компенсировать рост ставок, продавцы сегодня нередко соглашаются на дисконт. Только в Сургуте он составляет порядка 5-7% при продаже жилья», — рассказывает руководитель отдела продаж в Сургуте Анастасия Нохрина.

Как также заметил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, студии и однокомнатные квартиры, считающиеся высоколиквидным жильем, будут дешеветь медленнее объектов большей комнатности.

Что делать покупателям и продавцам недвижимости?

Тем, кто рассчитывает взять ипотеку, эксперты по недвижимости советуют ориентироваться на объекты, продающиеся с дисконтом. К тому же ожидается, что объем предложения начнет увеличиваться за счет выхода на рынок квартир, ипотека за которые еще не погашена, в том числе и первичной недвижимости. Недвижимость, находящаяся еще в залоге у банка, реализуется, как правило, по стоимости ниже рыночной. Для покупателя это выгодно, а, если работать со специалистом — то и абсолютно безопасно.

Что касается ипотеки — даже если оформите кредит сейчас, по нынешним ставкам, в будущем вы сможете его рефинансировать. Скорее всего, получить более выгодные условия кредитования получится еще до завершения текущего года. «Этажи» предоставляют бессрочный сертификат на рефинансирование всем, кто покупает жилье через компанию. С его помощью можно будет перекредитоваться по наиболее выгодным условиям, как только это станет возможно.

Собственникам жилья стоит поторопиться. Наиболее выгодные условия для продажи — сейчас, пока стоимость недвижимости не начала снижаться. Если ситуация не нормализуется, то к сегодняшней стоимости квартира может вернуться только спустя несколько лет.

Получить подробную консультацию по продаже, покупке жилья и оформлению ипотеки можно у специалистов компании «Этажи». Эксперты рынка помогут решить любую задачу с недвижимостью быстро и максимально выгодно