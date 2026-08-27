Тюменские школы вошли в число лучших в стране

Физико-математическая школа Тюменской области заняла четвертое место в ежегодном рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. По сравнению с прошлым годом учреждение поднялось на одну строчку, уступив лишь школам Москвы, Московской и Челябинской областей.

Рейтинг RAEX оценивает школы по тому, насколько успешно их выпускники поступают в ведущие вузы страны и насколько востребованы они на рынке труда. В 2026 году лидером рейтинга стал физико-математический лицей №31 из Челябинска, второе место занял СУНЦ МГУ, третье – «Физтех-лицей» имени Капицы из Долгопрудного. Тюменская ФМШ замкнула первую четверку, опередив московский лицей «Вторая школа».

В топ-300 рейтинга также вошли гимназия с углубленным изучением иностранных языков №21 Тюмени и гимназия ТюмГУ.

Губернатор Александр Моор отметил, что ученики ФМШ стабильно входят в число лучших на интеллектуальных соревнованиях, каждый год показывают высокие результаты по количеству стобалльных работ на ЕГЭ, а выпускники поступают в самые престижные вузы России и возвращаются работать в родной регион.

«Горжусь тем, что в нашем регионе есть такая школа. Желаю ее ученикам и преподавательскому составу новых побед, полезных открытий и интересных идей!», – сказал Александр Моор.