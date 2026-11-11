Карта «120 дней на максимум» Уралсиба отмечена в ноябрьском рейтинге Сравни.ру среди лучших кредитных карт

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Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт – исследование подготовил в ноябре финансовый маркетплейс Сравни.ру. Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни предложения российских банков и выбрали лучшие продукты с бесплатным обслуживанием, кешбэком и продолжительным беспроцентным периодом.

Аналитики финансового маркетплейса составили рейтинг на основе размера кешбэка и длительности льготного периода по карте на 9 ноября 2026 года. В подборку вошли кредитки с бесплатным обслуживанием, в условиях которых указана полная стоимость кредита (ПСК).

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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