В Нефтеюганске 17-летнюю студентку подозревают в двух угонах автомобилей

В Нефтеюганске 17-летнюю студентку местного колледжа подозревают в двух угонах автомобилей ВАЗ. Полиция возбудила два уголовных дела, сообщили в УМВД Югры. Первый эпизод произошел в октябре. Владелец ВАЗ-2114 оставил машину возле дома в 8-м микрорайоне с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания. По версии полиции, девушка воспользовалась этим и уехала кататься по городу.

В ноябре мужчина сообщил об исчезновении ВАЗ-21074 с территории производственной базы. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и задержали подозреваемую за рулем. Правоохранители установили, что она взломала дверной замок, проникла на территорию, соединила провода, запустила двигатель и уехала. Оба автомобиля поместили на специализированную стоянку. После необходимых процедур их вернут владельцам.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. На девушку также составили административные материалы за управление автомобилем без необходимых документов и проезд на запрещающий сигнал светофора. Ей назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее несовершеннолетнюю привлекали к ответственности за мелкое хищение, хулиганство и кражу. С января она состоит на профилактическом учете. Мать девушки привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Югорске двое подростков угнали ВАЗ из гаражного кооператива. Во время погони автомобиль съехал в сугроб и застрял, после чего несовершеннолетних задержали сотрудники полиции.