Средняя предлагаемая зарплата финансистов и бухгалтеров в Югре выросла до 84 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата в сфере финансов и бухгалтерии в Югре достигла 84,1 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 8% — в октябре 2025 года работодатели предлагали таким специалистам в среднем 78 тысяч рублей, следует из аналитики hh.ru. При этом зарплатные ожидания соискателей растут быстрее предложений компаний. За год желаемый доход специалистов увеличился на 13% — с 80 до 90 тысяч рублей.

Непосредственно бухгалтерам работодатели Югры предлагают в среднем 78,1 тысячи рублей. Зарплатная вилка в отдельных вакансиях доходит до 120 тысяч рублей, а соискатели указывают в резюме желаемый доход на уровне 80 тысяч.

Среди регионов УрФО Югра занимает второе место по предлагаемым зарплатам бухгалтеров. Округ немного уступает Свердловской области, где медианное предложение составляет 78,4 тысячи рублей. В Тюменской области специалистам предлагают 69,2 тысячи, в Челябинской — 65,8 тысячи, в Курганской — 60 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты для бухгалтеров зафиксированы в Москве — 126,5 тысячи рублей. Далее следуют Магаданская область с показателем 120 тысяч, Камчатский край — 108,8 тысячи, Сахалинская область — 101,5 тысячи и Подмосковье — 100,1 тысячи рублей.

Ранее siapress.ru сообщал, что Югра вошла в десятку регионов России по доле работников с зарплатой более 200 тысяч рублей. Такой доход получают 12,1% сотрудников организаций региона, а диапазон наиболее распространенных зарплат составляет от 74 до 155 тысяч рублей.