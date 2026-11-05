Ребенок пострадал в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск 4 ноября

Ребенок 2023 года рождения и водитель грузовика получили травмы при столкновении автомобилей на трассе Сургут – Нижневартовск. Авария произошла 4 ноября около 08:45 на 21-м километре дороги в Нижневартовском районе, сообщает ГАИ Югры.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады» пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Foton. Травмы получили 50-летний водитель грузовика и находившийся в легковушке ребенок.

За праздничные дни в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали семь человек, включая одного несовершеннолетнего. Инспекторы задержали 13 водителей с признаками опьянения, выявили 90 выездов на встречную полосу и 68 нарушений правил перевозки детей.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра решила установить новые камеры на аварийных участках дорог. Один из комплексов запланирован на 187-188-м километрах трассы Сургут – Нижневартовск.