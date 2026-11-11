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Ученые СурГУ привезли керамику возрастом 9 тысяч лет на конгресс в Индонезию

Ученые СурГУ представили исследование древней керамики Югры на международном конгрессе

Ученые СурГУ привезли керамику возрастом 9 тысяч лет на конгресс в Индонезию
Фото СурГУ

Ученые Сургутского государственного университета представили на международном уровне результаты исследования керамики VII-VI тысячелетий до нашей эры. Об итогах работы они рассказали на XXIII конгрессе Индо-Тихоокеанской ассоциации доисторической археологии в Индонезии, сообщает «Югра официально».

Исследователи изучили фрагменты глиняных сосудов, найденные на территории древнего поселения Каюково 1. Доклад подготовили руководитель Центра югорской археологии и этнографии Олег Кардаш и директор Института естественных и технических наук Юлия Петрова.

«Керамика, маленькие кусочки битых горшков, — это капсулы времени, которые из всех археологических находок хранят больше всего информации о прошлом. Даже из фрагмента размером с ноготь благодаря современным физико-химическим методам можно извлечь столько сведений, сколько не хранит ни один артефакт из драгоценных металлов», — подчеркнул Олег Кардаш.

Работа проходит в рамках проекта «Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера». Его поддержал департамент образования и науки Югры. Анализ керамики провели при содействии Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и Фонда президентских грантов.

Продолжением исследований стала монография «Каюково 2: первые крепости каменного века на севере Западной Сибири». Ее выпустили в 2026 году при поддержке гранта губернатора Югры. Издание получило высокие оценки зарубежных специалистов.

Ранее siapress.ru рассказывал, что археологи СурГУ обнаружили в Каюково еще одно укрепленное поселение эпохи неолита. Исследования также выявили новый для этой археологической культуры тип архитектуры и возможные следы двухэтажных строений.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 204, комментариев: 0
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