Дизайн-код Сургута: почему важно, но недостаточно привести в порядок фасады

В Сургуте разрабатывают дизайн-код — правила и рекомендации по оформлению городской среды. Как сделать так, чтобы эта работа помогла городу стать не только аккуратнее, но и интереснее для жителей? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают интервью СИА-ПРЕСС главного архитектора Елизаветы Припутень, узнаваемость Сургута и значение открытого разговора власти с горожанами.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте разрабатывают дизайн-код города. По этому поводу большое интервью дала СИА-ПРЕСС Елизавета Припутень, главный архитектор нашего города. Можете там все прочитать подробно. В целом это некий свод правил, методических рекомендаций по тому, какие цвета, какие элементы, какие нюансы можно использовать при планировании фасадов на ключевых городских улицах. То есть это может не касаться, например, каких-то глубин микрорайонов, но главные улицы точно этим будут затронуты.

Зачем это нужно, насколько это важно и как все это дело получится, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: «Код города», дизайн-код. Сейчас, кстати говоря, идет опрос о том, какие элементы сургутянам нравятся, какие не нравятся. Это все можно пройти на сайте администрации. Ссылка тоже где-то будет у нас в описании.

И сначала будет идти весь этот процесс, потом где-то в ноябре-декабре нам это все дело покажут на общественном обсуждении. И после этого уже дума города Сургута, по всей видимости, будет этот документ принимать, обсуждать, одобрять и имплементировать в жизнь.

Вообще ощущение, что этим стоило заниматься еще раньше, но сам факт того, что этим занимается наша администрация, — это уже что-то хорошее. Как тебе, Тарас, этот процесс и вообще смысл этого всего занятия — сделать Сургут более видимым, унифицированно приятным?

Т.С.: Я сначала хочу обратить внимание на собственно интервью Елизаветы Припутень, потому что на самом деле это впервые за многие годы, когда главный архитектор города выступает в местной прессе с развернутым интервью по одной из вверенных ему как главному архитектору городских проблем.

Д.Щ.: Это важно.

Т.С.: Зная ситуацию с городским управлением последние годы и даже десятилетия, это уже необычно, необычно. Так что за это зачет однозначный нашему главному архитектору. Вообще это должно стать обычной практикой, как это раньше и бывало. А то у нас так получается, что всегда градоначальник один на переднем фронте, а какая-то невидимая серая масса его помощников где-то прячется сзади и ничего по существу сказать не может.

Такие случаи говорят о том, что в городском управлении, в команде городского управления присутствуют компетентные, ответственные лица, которые в состоянии вообще-то за свои участки отвечать самостоятельно и давать те или иные комментарии и объяснения.

А практика разговора главного архитектора с горожанами через медийные площадки — это одна из основополагающих черт качественного управления муниципалитетом. Потому что главный архитектор объясняет жителям своего города планы городской власти по улучшению городской среды обитания. Нормальная вещь. Так что еще раз большое, как говорится, медийное спасибо за эту работу.

Теперь к нашему вопросу из повесточки. Вероятно, мы имеем дело с процессом федеральным. На федеральном уровне благоустройству населенных пунктов уделяется очень большое значение. Это видно. И те, кто имеет возможность путешествовать по России, подтвердят, что российские города последние годы, даже несмотря на явные экономические трудности, очень интенсивно благоустраиваются.

Мы, кстати говоря, это на примере Сургута очень отчетливо видим. И дело тут не в бюджете, дело, я так думаю, в трех факторах. Первый, конечно же, — это возможности местного бюджета, второе — это мотивация местной администрации на эту деятельность, третье — общефедеральный тренд, подкрепленный нормативами, в том числе, видимо, обязательными к исполнению.

И поэтому, когда все это складывается в одну точку, мы видим, как территория преображается. И поэтому город Сургут, достаточно, если мягко выражаться, бледный с архитектурной точки зрения, а если выражаться профессионально, то совершенно примитивный, конечно же, требует в этом отношении большой содержательной работы. Тут все ясно.

И речь ведь не только о том, чтобы выделять те или иные районы, как этот дизайн-код города требует, и как-то их через в том числе цифровые системы презентовать. Я не знаю кому: местным жителям, туристам, самим себе чиновники презентуют на всяких красивых совещаниях. Задача, как я понимаю, заключается в том, чтобы эта деятельность развивала брендирование территории.

Город Сургут известен на всю страну. Если вы включите какой-нибудь, любой федеральный канал в любую минуту, от новостного до развлекательного, так или иначе слово «Сургут» прозвучит несколько раз. Особенно у нас комедианты любят почему-то над Сургутом изгаляться, в любом шоу, в каком-нибудь на ТНТ: «Ты что, из Сургута?» То есть это уже бренд, согласитесь, это уже бренд, значит, надо поддерживать.

И какое-то количество времени тому назад брендированию Сургута уделялось огромное значение. После распада Советского Союза, после того как все органы власти начали переформатироваться, и в Югре тоже этот процесс был непростым, Сургут в начале девяностых годов оказался в такой яме. Потому что как центр нефтедобычи, нефтедобычи, как одна из известнейших ударных комсомольских строек Сургут в ту эпоху, в советскую, конечно, гремел. Сюда ехали люди со всей страны, хотели тут работать, жить, создавать семьи.

Д.Щ.: И сейчас сюда едут люди, понимаешь, даже не из одной страны, а из многих стран.

Т.С.: Да, да. В том числе и из тех стран, которые раньше входили в эту одну большую страну. Но ремарка принимается, потому что качество людей, которые едут сейчас в Сургут и в Югру, скажем, отличается от того качества людей, которые ехали сюда 50-60 лет назад.

Тогда, больше тридцати лет назад, местная власть использовала любой повод, в том числе такой, как празднование четырехсотлетия города Сургута, для его брендирования. Это все повышение узнаваемости, это все пресловутое привлечение инвестиций, понимаете. Как это ни смешно звучит, но, в общем-то, каждый муниципалитет должен драться за то, чтобы те или иные новые производства открывались именно на его территории, а не у соседей. Это конкуренция регионов, это конкуренция территорий.

Так вот, та работа, которую сейчас заявляет городской департамент архитектуры и градостроительства и озвучивает главный архитектор города, в том числе работает на повышение узнаваемости города и на его удобовосприятие, что ли, если так можно сказать.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Мое впечатление. Я хожу пешком, и поэтому в день 5-7-10, иногда 15 км я ногами по городу хожу. И я вижу очевидные недостатки Сургута как человек, которому было бы, скажем так, небезынтересно что-то об этом городе узнавать дополнительно, а не лезть куда-то в смартфон и гуглить что-то.

Ты идешь по улицам других городов, ты постоянно натыкаешься на те или иные малые архитектурные формы. Малые архитектурные формы — это не обязательно собачки, кошки, бабки-ежки на метле. Речь идет, опять-таки, если мы о кодах города говорим… Это все способ работать на историзм, работать на географическую какую-то особенность территории, работать, правильно меня поймите, на патриотическое восприятие этой территории.

То есть это такой большой комплекс. Эти малые архитектурные формы очень хорошо воздействуют на нейросети человеческого мозга. Наш один из разговоров про памятник Георгию Димитрову — вот вам пример, кстати, да? Мы составляем дизайн-код города. Там будет прописан замечательный, без вопросов, сквер Дружбы народов. А памятник Димитрову исчез.

А исчез он почему? Потому что, потому что никто не подумал о том, что его можно великолепно использовать для совершенно утилитарных задач. Рядом с этим памятником устанавливается какая-то интерактивная доска. Это идеально. Не хотите интерактивную — давайте сделаем физическую с какими-то текстами. И, прочитав это или наведя на какой-то QR-код свой смартфон, вы узнаете информацию. И через какой-то бюстик Димитрову — не самый лучший герой исторический, и тем не менее — мы, и гости, и жители города, узнали бы много интересного и очень полезного.

Плюс постоянные информационные таблички на фасадах домов: здесь жил тот-то, здесь жил тот-то, с тем-то связан, с этим связан. Опять-таки, недавно одна из публикаций на СИА-ПРЕСС — о табличках, посвященных ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Оказывается, в Сургуте никто этим не занимается.

Как это можно приписать той деятельности, о которой говорит наш главный архитектор? Самым прямым образом, да? А выясняется, что за это, оказывается, отвечают какие-то управляющие компании, которым это все по барабану. А ведь это тоже один из широких таких процессов по рассказыванию истории своего города, правда?

Такие мои первые впечатления на эту тему. То есть надо, надо двигаться, надо двигаться очень хорошо. Город должен быть интересен любому пешеходу. И вообще не только пешеходу. Пешеход — это одно, а, я не знаю, ты сидишь даже в своем домашнем кресле и тебе хочется просто понять, в каком районе города ты находишься, откуда он взялся, как он появился.

Я иногда, пока утренние все эти процедуры делаю, бреюсь, зубы чищу, у меня есть всяких подписок много. Сегодня смотрел: история серии массового панельного дома, номер такой-то. Почему у них разнокалиберные окна и два лифта, один из них на площадке между этажами. Понимаете, я смотрю, это же тоже дает тебе какое-то понятие, почему этот дом, который я вижу каждый день, мимо него прохожу, имеет такую форму балкона, а соседний дом — другую. Может быть, это тоже сюда можно включать? Я не знаю.

Мне кажется, что Сургут надо вытаскивать из этого состояния прилизанного, чистенького, выдранного, стерильного, но неинтересного города.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, очень интересная тема на самом деле. Да, мы будем за ней следить. Будем смотреть, что, что у нас получится по итогу с дизайн-кодом Сургута.

А вы, пожалуйста, высказывайтесь в комментариях, что думаете по этому поводу, по поводу дизайн-кода, по поводу того, что там должно быть, чего там не должно быть. Это все важный общественный процесс, который повлияет на будущее города.

Расшифровка этого разговора будет, как всегда, в описании этого материала. И до новых встреч. Скоро вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен теме КРТ, которое окончательно превратилось в инструмент спасения застройщиков.