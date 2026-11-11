Власти Сургута объяснили, почему в сквере Дружбы народов обрезали около 50 деревьев

В недавно обновленном сквере Дружбы народов обрезали деревья. По словам горожан, территория стала выглядеть менее зеленой.

«Совершенно непонятны действия. Майская, 24. Построили красивый сквер Дружбы народов, были совершенно здоровые красивые деревья. Но почему-то их решили срубить все практически, сквер стал бездушным каким-то», ‒ написал один из местных жителей в группе «К-информ».

В ответ администрация Сургута сообщила, что в сквере провели обрезку около 50 деревьев. Речь идет о крупных деревьях с раскидистыми и хрупкими кронами. Зимой при обильных снегопадах их ветви могут надламываться и падать.

«Помимо тополей, выполнена обрезка нескольких осин. Осина является достаточно агрессивным сорным растением, ее семена обильно и интенсивно прорастают на всей прилегающей к растению территории, заглушая рост других деревьев», ‒ добавили в мэрии.

При этом власти отметили, что в 2026 году в сквере высадили более 50 декоративных хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Дополнительное озеленение территории запланировано на следующий год.