Более 4 тысяч жителей ХМАО получили доступ к мобильному интернету МегаФона

В трех небольших населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа появилась мобильная сеть МегаФона. В результате доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи получили более 4 тысяч жителей Кондинского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера.

Работы в рамках программы по устранению цифрового неравенства были проведены в селах Леуши, Сытомино и поселке Луговской в трех районах ХМАО.

Теперь скорость передачи мобильных данных здесь может достигать 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы посмотреть любимый сериал на онлайн-платформе, с комфортом пользоваться нейросетями для решения бытовых и рабочих задач, оперативно связываться с близкими людьми или скачивать «тяжелые» файлы.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

«Для сел и деревень, где не всегда есть техническая возможность провести фиксированную связь, мобильный интернет становится единственным способом дистанционно решить рабочие вопросы и получить цифровые услуги. Понимая важность задачи, наши специалисты последовательно развивают сеть не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах. Благодаря совместной работе с региональными властями уверенный 4G-сигнал стал доступен для жителей сразу трех небольших поселений Югры», — сказал Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала 2026 года специалисты оператора улучшили качество связи в Сургуте, Ханты-Мансийске, Мегионе и других городах округа. В общей сложности работы затронули около 80 телеком-объектов.