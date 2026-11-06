Сбер урегулировал долги 31 тысячи клиентов УрФО и Башкирии на 30,4 млрд рублей с начала 2026 года

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С начала 2026 года 31 тыс. семей в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан сохранила финансовую стабильность с помощью Сбера. А общий объем урегулированной задолженности достиг 30,4 млрд рублей.Только в третьем квартале поддержку получили 11,5 тыс. клиентов, это на 9% больше, чем в предыдущие три месяца.

Люди, которые столкнулись с финансовыми сложностями, могут воспользоваться несколькими вариантами решения проблем, которые предлагает Сбер. Речь идет о программах, и предусмотренных законодательством, и разработанных самим банком. Они позволяют урегулировать задолженность по всем типам кредитов: ипотека, потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты.

Среди инструментов, предусмотренных законодательством, – кредитные и ипотечные каникулы, которые по объемам урегулирования занимают второе место среди всех мер поддержки. За июль-сентябрь в УрФО и Башкирии их оформили 3,5 тыс. человек, урегулировав долги почти на 5,6 млрд рублей (во втором квартале – 3,1 тыс. человек и 3,9 млрд).

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь собственные программы Сбера.

Реструктуризация. С ее помощью можно временно снизить ежемесячный платеж по кредиту. Этот вариант остается самым популярным на территории Уральского банка Сбербанка в 2026 году: в третьем квартале его выбрали 7,2 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,7 млрд рублей (во втором квартале – 6,6 тыс. человек урегулировали долги на 4,5 млрд).

Комплексное урегулирование. Этот вариант подойдет тем, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и перед другими банками. Комплексным урегулированием в третьем квартале 2026 года воспользовались 699 заемщиков, оптимизировав нагрузку по кредитам на общую сумму 1 млрд рублей (во втором квартале примерно такие же показатели).

Мировое соглашение. Этот способ реструктуризации долгов поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка – на судебном этапе или этапе исполнительного производства. В третьем квартале 76 человек в Башкирии и УрФО заключили такие соглашения примерно на 91 млн рублей (во втором квартале – 51 человек на 50,8 млн)

В экстренных ситуациях Сбер может предложить погасить долг за счет реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года с ее помощью клиенты Сбера по всей России продали активов на 1,285 млрд рублей.

На стадии банкротства тоже возможно урегулирование: в третьем квартале такими инструментами воспользовались 250 россиян, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платежеспособность.

Erid:2SDnjd8WEDA

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