МегаФон подтвердил статус лидера российского бизнеса

Erid: 2SDnjcC4b23

Оператор вновь подтвердил статус одного из лидеров российского бизнеса: 14 топ‑менеджеров оператора и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ‑1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли:

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошел в тройку лидеров среди директоров по развитию.

«Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг ‒ это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения компании на рынке. Успех МегаФона строится на сильных лидерах, которые ежедневно решают амбициозные задачи и задают новые стандарты в телекоммуникационной отрасли», ‒ отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

Erid: 2SDnjcC4b23

Реклама. ИНН 7812014560

ПАО «Мегафон»