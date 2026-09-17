Кредиты для пенсионеров от Уралсиба признаны одними из лучших в сентябрьском рейтинге

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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в сентябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов от российских банков из Топ-100 по размерам кредитного портфеля на 01.08.2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты портала учитывали несколько ключевых критериев: предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита, процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, аналитики принимали во внимание условия опции для снижения ставки, включая платную, возможность возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и другие параметры.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»