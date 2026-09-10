Сбер выяснил, как заемщики предпочитают решать вопросы с долгами

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В вопросах урегулирования задолженности 85% заемщиков в первую очередь выбирают банковские каналы ‒ к таким выводам пришли в Сбере по итогам исследования.

При этом звонят в банк чаще всего заемщики старше 30 лет. Среди способов связи с банком также ‒ чат поддержки, мобильное приложение, сайт банка, ИИ-ассистент.

Самостоятельно инициировать общение с банком предпочитают заемщики до 30 лет из городов-миллионников, у которых есть 1-3 кредита, но нет просрочек за последние три месяца. Среди тех, кому удобнее получить напоминание от банка, 21% выбрали бы СМС, 20% ‒ напоминание в мобильном приложении, 12% ‒ звонок оператора. Такое поведение более характерно для людей старше 50 лет из небольших населенных пунктов. Зачастую это заемщики с четырьмя и более кредитами и те, кто допускал просрочку за последние три месяца.

Александр Цапко, старший управляющий директор Сбербанка, начальник Управления развития бизнеса:

«Наше исследование показывает, что заемщики в первую очередь рассчитывают получить такую информацию от банка, но удобные сценарии различаются: одним проще самим выбрать канал и обратиться за консультацией, другим ‒ получить своевременное напоминание. Для банка это ориентир на то, чтобы делать коммуникацию понятной и доступной в разных форматах».

Если обслуживать кредит становится сложно, важно не откладывать обращение в банк. Сбер заинтересован в том, чтобы помочь клиенту восстановить финансовую устойчивость и пройти непростой период с минимальными потерями: специалисты рассмотрят конкретную ситуацию и предложат варианты решения. Открытый диалог возможен на любом этапе ‒ при первых признаках финансовых трудностей, при возникновении просрочки или даже если уже начата процедура банкротства. При этом стоит с осторожностью относиться к услугам так называемых «раздолжнителей»: их обещания быстрого списания долгов нередко не учитывают реальные последствия и могут лишь усугубить ситуацию.

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