Инновационный сервис Сбербанка упрощает оплату коммунальных услуг

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Югорчане оценили сервис «Дом» в приложении СберБанк Онлайн. В этом разделе можно найти начисления за жилищно-коммунальные услуги и оплатить в один клик. За прошлый год количество новых пользователей раздела «Дом» увеличилось более чем в два раза.

Инновационный сервис упрощает оплату коммунальных услуг. Теперь все они собраны в одном месте. Не нужно ждать, пока придут квитанции или скачивать их с сайта управляющей компании, а потом сканировать QR-код или вносить данные из квитанций вручную. Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким квартирам или домам – просто добавьте необходимые адреса, и система автоматически «соберёт» доступные начисления по каждому из них. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок при оплате.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Оплата коммунальных услуг должна быть простой, оперативной и, самое важное, безопасной. Все эти возможности дает приложение СберБанк Онлайн: данные о платежах за ЖКХ собраны на одной вкладке, а сам процесс оплаты занимает всего пару кликов».

Чтобы оплатить счета за коммунальные услуги в разделе «Дом» в СберБанк Онлайн, достаточно пройти пять простых шагов:

Открыть вкладку «Платежи» и нажать на «Дом» в верхней части экрана. Нажать на «Добавить дом», чтобы указать свой адрес. При желании можно добавить дополнительные адреса и оплачивать счета сразу за несколько квартир. Ввести полный адрес, если ищете не дом, а квартиру, введите её номер. Нажать «Продолжить». Приложение покажет платежи за ЖКХ, которые закреплены за вашим адресом. Необходимо проверить, корректно ли всё указано, и нажать «К оплате», чтобы оплатить счета. Если какие-то платежи не отобразились в «Доме», их можно добавить самостоятельно.

При последующих оплатах все начисления будут видны сразу. Добавлять адрес снова не потребуется.

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