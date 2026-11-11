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​«Черная пятница» делает жизнь светлее

Застройщик продает больше 300 квартир в Сургуте с огромными скидками

​«Черная пятница» делает жизнь светлее
Фото предоставлено Брусникой

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По статистике масштабные покупки совершаются под конец года: ведь впереди Новый год, время готовить подарки. В этот же период взлетают продажи недвижимости, потому что застройщики устраивают масштабные распродажи в «Черную пятницу». Например, Брусника в Сургуте существенно снизила стоимость более чем на 300 квартир в своих проектах.

Как подчеркнули представители девелопера, «Черная пятница» – реальный шанс приобрести жилье с существенной выгодой. «Сегодня покупка квартиры со скидкой – это не просто сэкономленные средства, но и возможность вложить деньги в свое будущее. Недвижимость постоянно дорожает, а значит, чем раньше вы решитесь на покупку, тем лучше. Долгосрочные прогнозы показывают, что цены на квартиры не снизятся, поэтому ожидание «идеального момента» может только удорожить покупку. Так что «Черная пятница» – это действительно уникальный шанс», – отметили в Бруснике.

Расскажем о трех вариантах, пока еще доступных к покупке.

Следующий Новый год – в своей первой квартире

Если план звучит, как подзаголовок, то вам подойдет студия в квартале “Нефть”. Это уютная квартира площадью 21,4 м2 на 2 этаже с предчистовой отделкой позволит стать обладателем первого собственного жилья, например, студенту.

Дом сдается во 2 квартале 2027 года.

В «Черную пятницу» стоимость 4 690 000 рублей вместо 5 220 000 рублей.

Семейное гнездышко

Для семьи с детьми Брусника предлагает в Сургуте квартиру с кухней-гостиной и двумя спальнями в квартале «Новин». Здесь масштаб уже иной: в рамках 64,2 м2 вы получаете гардеробную, второй санузел, мастер-спальню и балкон. Места здесь хватит всем: родителям и детям, а на балконе можно устроить место для летнего отдыха.

В «Черную пятницу» стоимость этого варианта составит 10 220 000 рублей вместо 11 360 000 рублей. Дом сдается во 2 квартале 2027 года, так что можно подумать над дизайном.

Кстати, Брусника готова принять в зачет оплаты новой квартиры имеющееся у вас жилье в рамках программы обмена. Брусника выкупит квартиру по рыночной цене, а полученные средства пойдут в счет новой. Это не только выгодно, но и максимально удобно – в старой квартире можно жить до сдачи дома или пока не сделаете ремонт. Кроме того, на ремонт можно взять часть суммы от старой квартиры наличными.

Нет сил ждать, а карман жгут 29 млн

И для вас есть отличный вариант: квартира с кухней-гостиной и тремя спальнями а сданном доме “Гудзон”. Тут есть где разгуляться во всех смыслах. Площадь: 253,3 м2, отдельный вход, терраса, второй санузел, второй свет, цокольный этаж и свободная планировка.

Это квартира для тех, кто мыслит свободно и живет свою лучшую жизнь. Стоимость для самых нетерпеливых в «Черную пятницу» составит 29 130 000 руб. вместо 43 850 000 руб.

Что выгодно купить сейчас?

В «Черную пятницу» спецпредложения распространяются на различные типы квартир от компактных студий до просторных многоуровневых вариантов с террасами. Вне зависимости от того, что именно ищете – просторную квартиру для большой семьи, уютную студию для себя или надежное вложение в будущем – среди предложений Брусники вы обязательно найдете подходящий вариант.

Готовые квартиры – идеальны для тех, кто не хочет ждать. После завершения сделки можно сразу приступать к ремонту, а значит, быстрее заселиться в новую квартиру.

Квартиры на стадии сдачи оптимальны для тех, кто хочет воспользоваться рассрочкой, внести первоначальный взнос и дождаться завершения строительства. Это выгодно для первой покупки, особенно если речь идет о студии или однокомнатной квартире.

Квартиры на старте строительства – прекрасный вариант для инвесторов и тех, кто планирует на несколько лет вперед.

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ООО «Квартал Республики 205.Тюмень.Специализированный застройщик» филиал в Сургуте


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