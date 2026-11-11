Жители Югры увидят пик метеорного потока Леониды в ночь на 18 ноября

Жители Югры смогут увидеть пик метеорного потока Леониды в ночь на 18 ноября. В это время ожидается около 15 метеоров в час, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на Московский планетарий. Частицы потока влетают в атмосферу со скоростью более 70 километров в секунду. Метеоры могут оставлять за собой длинные хвосты зелено-голубого цвета.

«В ночь на 18 ноября активность звездопада достигнет своего пика — ожидается около 15 метеоров в час. Наилучшая видимость — после полуночи и до восхода солнца. Смотреть следует в сторону восточного горизонта, над которым к утру высоко поднимается созвездие Льва, желательно в ясную погоду, за городом, где не мешает свет от зданий и транспорта. Поток Леониды можно увидеть без специального оборудования», — сообщили в Московском планетарии.

Название потока связано с созвездием Льва, где находится его радиант — точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. В 2026 году рядом с ней также будут ярко видны Юпитер и Марс.

Источник Леонид — частицы кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая приближается к Солнцу каждые 33 года. Интенсивность потока меняется: иногда обычный звездопад превращается в метеорный дождь или шторм.

Один из наиболее мощных штормов зафиксировали в 1966 году. Тогда наблюдатели видели около 10 тысяч метеоров в час — в среднем по две-три вспышки каждую секунду. Подобные явления также происходили в 1833, 1866, 1999 и 2001 годах. Следующее максимальное приближение кометы к Солнцу ожидается в 2031 году. Ученые пока не прогнозируют метеорных бурь, однако допускают, что в ближайшие годы активность Леонид может увеличиться до 100 метеоров в час и более.

Ранее siapress.ru сообщал, что в октябре сургутяне могли наблюдать метеорный поток Ориониды. В ночь его максимальной активности ожидалось около 20 метеоров в час, однако наблюдениям могла помешать яркая Луна.