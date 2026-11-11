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В Югре легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом — погибли три человека

Три человека погибли при столкновении ВАЗа и КАМАЗа на трассе Советский — Нягань

В Югре легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом — погибли три человека
Фото ГАИ Югры

Три человека погибли при столкновении ВАЗа и КАМАЗа на трассе Советский — Нягань в Октябрьском районе. Авария произошла 10 ноября около 16:40, сообщает Госавтоинспекция Югры. По предварительным данным, 58-летний водитель ВАЗа на 109-м километре дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 49-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1961 года рождения скончались на месте происшествия. Еще одну пассажирку ВАЗа, женщину 1975 года рождения, доставляли в медицинское учреждение, однако она умерла по дороге.

Всего за сутки в Югре зарегистрировали пять ДТП. Три человека погибли, еще четверо получили травмы. Инспекторы задержали 11 водителей с признаками опьянения, выявили 46 случаев выезда на встречную полосу и 19 нарушений правил перевозки детей.

Ранее siapress.ru сообщал, что на трассе Сургут — Нижневартовск при обгоне столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Травмы получили водитель грузового автомобиля и ребенок 2023 года рождения, находившийся в легковушке.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 205, комментариев: 0
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