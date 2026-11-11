Студентка из Сургута представила экскурсионный маршрут на конкурсе «Молодые стратеги России»

Студентка Сургутского политехнического колледжа Алиса Халимова прошла в очный этап VII Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России». Она представила проект экскурсионного маршрута «Здесь начинался большой Сургут», сообщили в администрации города.

Очный этап состоялся в Санкт-Петербурге в рамках XXIV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Конкурс поддерживает молодых людей, которые предлагают собственные проекты социально-экономического развития территорий. На участие поступило около 700 заявок из 78 регионов страны. Очный этап собрал 320 школьников, студентов, научных руководителей и представителей профессионального сообщества в сфере стратегического управления.

Алиса Халимова разработала экскурсионный маршрут, посвященный культурному и историческому наследию Сургута и Югры. Эксперты отметили практическую значимость инициативы и глубокий анализ особенностей северных территорий.

Всего Югра представила на конкурсе 12 проектов. Наибольшее количество инициатив подготовили участники из Сургута — студенты Сургутского государственного университета и политехнического колледжа. Молодые авторы предложили проекты просветительского театра этикета, экологического фестиваля и развития финансовой культуры семьи как ресурса социально-экономического развития города.

Ранее siapress.ru сообщал, что стратегия цифровой трансформации Сургутского района получила диплом II степени на этом же конкурсе. Документ предусматривает создание 30 муниципальных сервисов с искусственным интеллектом на платформе «Торум».