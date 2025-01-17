В двух городах ХМАО открылись обновленные офисы Сбера

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В городах Урай (ул. Ленина, 90) и в Нягани (ул. Ленина, 25) открылись обновленные офисы Сбера. Отделения стали более просторными и комфортными для клиентов: теперь многие услуги доступны в любом удобном месте. Для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых - кофе-поинт. В этих офисах можно воспользоваться как традиционными финансовыми продуктами и услугами, так и предложениями от партнёров Сбера в рамках их нефинансовой линейки.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы активно развиваем нашу сеть офисов, следуя новому стандарту Сбера. Посетители, приходящие в обновленные отделения, радуются изменениям интерьера и замечают, что вместе с этим меняется и общая атмосфера - она становится более динамичной, сохраняя при этом высокий уровень обслуживания и ориентацию на клиента. В 2025 году мы планируем модернизировать еще 14 офисов Сбера в Югре».

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др. В офисах оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета, получить или отправить посылку СберЛогистикой.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета и многое другое.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"