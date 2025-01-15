Erid: 2SDnje7AsAC

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам 2024 года в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 45,1 млрд рублей. Автокредитный портфель за 2024 год вырос в 1,5 раза и на 01.01.2025 г. составил 55,9 млрд рублей.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnje7AsAC

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»