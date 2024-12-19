Общий призовой фонд Научной премии в этом году составил 76,5 млн рублей

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Стали известны имена лауреатов третьей ежегодной Научной премии Сбера. Она поддерживает учёных, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом премии стал Сергей Лукьянов. Учёный занимается исследованиями в области молекулярной биологии и биомедицины. В номинации «Физический мир» лучшим признан Евгений Антипов. Премия присуждена за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для металл-ионных аккумуляторов. Лауреат в номинации «Цифровая вселенная» — Евгений Бурнаев, премия присуждена за фундаментальные результаты в области теоретических основ и технологий искусственного интеллекта.

Лауреат в номинации «AI в науке. Науки о жизни» — Марк Иванов, премия присуждена за применение методов машинного обучения в протеомных исследованиях для идентификации белков и извлечения биологически значимой информации в биомедицинских задачах. Лауреатом в номинации «AI в науке. Физический мир» стал Александр Квашнин за применение искусственного интеллекта для предсказания и исследования свойств новых функциональных и конструкционных материалов. Лауреатом в номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» стал Александр Коротин за разработку цикла алгоритмов генеративного искусственного интеллекта на основе оптимального транспорта для моделирования многомерных данных, цифровой обработки и синтеза изображений.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Научная российская школа занимает ведущее место на международном конкурентном рынке исследований. Такие компании, как наша, должны вносить свой вклад в развитие престижа образования и науки. Наша страна исторически последние несколько сотен лет является одним из лидеров в научной сфере. Академия наук в России была создана значительно позже, чем в европейских странах, но за несколько десятилетий стала одним из самых уважаемых научных учреждений Европы. И Россия, и Советский Союз долгое время были законодателями во многих научных направлениях. Считаю, мы должны объединиться и продолжить эти хорошие традиции. Не будет науки — не будет будущего, нашей страны и нас с вами».

Общий призовой фонд Научной премии в этом году составил 76,5 млн рублей. Три лауреата в классических номинациях получат по 20 млн рублей, победители в новых номинациях — по 4,5 млн рублей и ещё по 1 млн рублей на доступ к облачным сервисам от провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru.

Для участия в третьем сезоне ежегодной Научной премии Сбера были номинированы 106 учёных: 90 участвовали в традиционных номинациях и 16 — в новых.

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