Программа «Две пенсии для бюджетников» стала важной мерой социальной поддержки жителей Югры

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Программе Ханты-Мансийского НПФ «Две пенсии для бюджетников» исполняется двадцать лет. 16.12.2004 был принят Закон ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». По данной программе более 50 тысяч югорчан формируют дополнительные сбережения с участием средств окружного правительства, а более 9 тысяч из них назначили пенсию.

За прошедшие два десятилетия программа стала важной мерой социальной поддержки жителей Югры. С момента запуска она стала надежным инструментом накопления дополнительной пенсии, обеспечивая достойное будущее тысячам югорчан.

Окружная пенсия формируется, пока участник программы работает в бюджетной сфере Югры и перечисляет взносы на личный пенсионный счет. Правительство Югры софинансирует взносы участников из окружного бюджета, а АО «Ханты-Мансийский НПФ» начисляет ежегодный инвестиционный доход. Также участники программы могут воспользоваться налоговым вычетом в размере 13% от суммы собственных взносов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

«Юбилей программы «Две пенсии для бюджетников» – значимое событие не только для Ханты-Мансийского НПФ, но и для всех участников программы, которые могут быть уверены в своем будущем. Мы гордимся тем, что благодаря нашей работе и поддержке правительства округа многие жители Югры будут получать две пенсии: государственную и дополнительную», – отметила Мария Стулова, президент Ханты-Мансийского НПФ.

Подробности программы «Две пенсии для бюджетников» – двепенсии.рф

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"