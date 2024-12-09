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​Как сделать зиму комфортной: полезные сервисы для людей старшего возраста

Сбер предлагает несколько полезных сервисов для старшего поколения

​Как сделать зиму комфортной: полезные сервисы для людей старшего возраста
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjc9C1Du

С наступлением зимы для многих пенсионеров выходить на улицу становится проблемой: то гололёд, то холод, то вирусы.

Сбер предложил старшему поколению сразу несколько сервисов, которые помогут заказывать продукты и лекарства на дом, а выходить из дома только для прогулок на свежем воздухе. Вот несколько простых советов, как сделать зимние месяцы более комфортными.

Во-первых, переведите пенсию в Сбер, оформите карту и получите её прямо дома. Выездной менеджер банка в удобное время приедет по вашему адресу в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, поможет оформить заявление на получение пенсии в Сбере и выдаст карту. К слову, он может проконсультировать по любым банковским сервисам: рассказать о вкладах с повышенными процентами, помочь установить приложения для заказа продуктов и лекарств, подключить бонусную программу СберСпасибо, оформить необходимые страховки. Пригласить сотрудника банка можно по номеру 900 или оставив заявку на сайте sberbank.ru.

Во-вторых, заказывайте продукты, бытовую химию и многое другое в Купере или Самокате. Причём для тех, кто до конца 2024 года начнёт получать пенсию в Сбере, действует акция — при заказе продуктов и других товаров в Купере 3 месяца можно получать кешбэк до 30% бонусами Спасибо.

В-третьих, заказывайте лекарства и товары для здоровья в ЕАПТЕКЕ. Найти нужное лекарство в приложении очень легко не только по названию, но и по действующему веществу, можно воспользоваться тематическим подборками или задать вопрос фармацевту онлайн. Оплатить заказ можно в приложении или курьеру, который привезёт лекарства в удобное время.

Важно, что заказы продуктов и лекарств с помощью этих сервисов можно оплачивать бонусами Спасибо и получать приятную экономию.

Алевтина Пяткова, 75 лет, пенсионерка из Сургута:

«С возрастом все сложнее быть мобильной, ообенно когда за окном непогода. Для нас, пенсионеров, доставка на дом – спасение. Очень удобно, что можно оформить заказ, не выходя из дома, и курьер принесёт всё прямо ко мне домой. Нет необходимости нести тяжелые сумки, просить помощи у родных. Я всегда отслеживаю скидки и акции, накапливаю бонусы и могу побаловать себя любимыми продуктами, полностью оплачивая их накопленными баллами. Как пользоваться доставкой на дом, мне показали сотрудники Сбербанка. Это оказывается, просто, стоит только один раз попробовать самой. Теперь я делюсь этим опытом со своими знакомыми».

Erid: 2SDnjc9C1Du
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 16:15, просмотров: 96, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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