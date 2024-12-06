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Сбер выступил партнером конкурса для IT-разработчиков «Югорский хакатон. Хантатон-2024». Более 480 человек из 21 муниципалитета Югры подали свои заявки на участие в «Хантатоне» в этом году. Их задача — разработать и защитить проект своего цифрового решения. Участники из категории «Юниоры» работали в онлайн-формате. «Профи» разрабатывали свои проекты в течение суток на площадке сургутского кампуса «Школы 21» — бесплатной школы цифровых технологий от Сбера.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер способствует развитию креативной ИТ-среды и формированию кадрового резерва молодых профессионалов, способных в будущем разрабатывать цифровые продукты и решения, а также применять передовые технологии, доступные жителям Югры. В этом году — особенно интересные кейсы, и это говорит о том, что уровень участников конкурса с каждым годом растет. Важно отметить, что «Югорский Хакатон. Хантатон» уже второй год проходит на площадке школы цифровых технологий от Сбера. В «Школе 21» югорчане могут бесплатно обучаться и совершенствовать свои навыки в области информационных технологий».

Среди кейсов, представленных жюри, были необычные разработки: мобильное приложение «Переводчик мансийского языка», «Автоматизированная проверка доступности веб-сайтов для пользователей с нарушениями зрения», «Telegram-бот для планирования ВКС», «Создание портала для выявления одаренных детей по шахматам», «Игра для обучения основам безопасного поведения в интернете» и другие. Все команды-победители и призеры получили высокую оценку от экспертов конкурса и менторов. Как сообщают организаторы, далее их ждет специальный трек по развитию своих проектов и превращению их в перспективные стартапы. Организаторами «Югорского хакатона. Хантатона» выступают департамент информационных технологий Югры и Югорский НИИ информационных технологий.

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