В Ханты-Мансийске состоялся Югорский экономический форум

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Устойчивое развитие и диалог власти и бизнеса стали ключевыми темами делового завтрака, который при поддержке Сбербанка состоялся в рамках Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске. Участие в мероприятии приняли представители органов власти, предприниматели, руководители институтов развития округа. Модерировал встречу управляющий Югорским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Региональные власти заинтересованы в развитии бизнеса, который следует принципам устойчивого развития, поскольку от его инициатив также зависит качество жизни людей. Создание основы для сбалансированного развития региональной социально-экономической системы, учет и управление социальными, экологическими и экономическими рисками позволяют местным властям создавать на своей территории в прямом и переносном смыслах хороший климат, привлекать бизнес и удерживать таланты, а бизнесу — направлять инвестиции в развитие перспективных технологий и предприятий, минимизировать риски и вносить достойный вклад в социально-экономическое развитие страны».

Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

«Для того, чтобы бизнес чувствовал себя наиболее комфортно в экосистеме мер поддержки, которую создают и организовывают институты развития Югры, необходимо не просто знать о мерах, но и эффективно ими пользоваться. В этом и заключается основная задача институтов развития».

Одной из главных тем делового завтрака стала Платформа обратной связи – ПОС. Бизнес. Регион вошел в число 30 пилотных территорий по тестированию программы. В формате открытого микрофона предприниматели смогли задать свои вопросы и озвучить предложения для улучшения институтов развития и поделились опытом тестирования новой платформы.

Также в рамках Югорского экономического форума на своем стенде Сбер и компании-партнеры представили разработки и услуги для бизнеса и госорганов — в частности, платформу для визуализации данных и бизнес-аналитики, сервисы кибербезопасности, продукты лизинга.

Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В мероприятии участвуют представители органов власти и бизнеса, специалисты нефтегазовой отрасли, эксперты в области государственно-частного партнерства, экологии, экономики.

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