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Сбербанк и СИБУР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG и устойчивого развития. Документ в ходе Югорского экономического форума подписали управляющий Югорским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко и директор по экономике и управлению эффективностью «СибурТюменьГаза» Игорь Бородастов.

Целью заключенного соглашения является усиление внимания к вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и партнерство в реализации экологических инициатив, направленных на экологизацию общества. В подписанном документе Сбер и «СибурТюменьГаз» зафиксировали ключевые принципы, на основе которых будут организованы образовательные и экологические мероприятия. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни в регионах, где присутствует компания.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сотрудничество Сбербанка и компании СИБУР подчеркивает общую приверженность обеими сторонами принципам ответственной деловой практики и устойчивого развития. Выполнение согласованных мер окажет существенное положительное воздействие на экологическую обстановку в регионе и усилит позиции компании на рынке. Я убежден, что наша совместная работа позволит эффективно обмениваться опытом, ресурсами и знаниями, способствуя ускоренному и успешному внедрению устойчивых практик».

Александр Олифиренко, генеральный директор «СибурТюменьГаз»:

«В основе производственной цепочки СИБУРа лежит уникальная экологическая модель, которая позволяет предотвратить сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) путём его переработки в полимеры, незаменимые во многих отраслях современной жизни – от строительства и медицины до автомобилестроения и сельского хозяйства. Кроме того, компания непрерывно модернизирует оборудование и технологии, улучшая свои экологические показатели. Забота об окружающей среде – важное направление для компании. Уверен, соглашение со Сбером о сотрудничестве в сфере ESG поможет нам усилить позиции в части сохранения экологии региона».

Отметим, в этом году Национальное рейтинговое агентство присвоило СИБУРу наивысший рейтинг на уровне AAA.esg. СИБУР стал первой в стране компанией с таким рейтингом — максимальным из когда-либо присвоенных НРА, опередив даже компании непромышленного сектора.

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