Сбер проанализировал данные использования сервиса «Оплата улыбкой» с начала 2024 года

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще улыбаются, совершая покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, аптеках, а также магазинах для строительства и ремонта. По статистике, улыбкой чаще расплачиваются мужчины. Средний возраст пользователя — 25-44 года.

На разных территориях страны топ покупок различается. Например, в Сибири с помощью улыбки часто оплачивают спортивные товары, а в Северо-Западном регионе – одежду и обувь.

«Улыбаться полезно. Улыбка не только располагает к себе собеседника и заряжает позитивом, но и улучшает настроение и снимает стресс. А еще улыбка помогает нам оплачивать покупки. С начала этого года жители Урала и Башкирии улыбнулись более 1,5 млн раз, используя наш сервис. «Оплата улыбкой» от Сбера — это не только передовой и инновационный способ оплаты, который позволяет проводить расчеты без использования банковской карты или смартфона, но и самый безопасный. Если карту можно забыть или потерять, и ею могут воспользоваться другие люди, то биометрические данные клиента никто и никогда не сможет подделать, потому что у каждого человека они уникальны», – заявляет вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Пётр Колтыпин.

Оплачивать покупки улыбкой могут все клиенты банка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкции. В конце сентября у клиентов Сбера появилась возможность оплачивать покупки с карты любого другого банка. Привязать нужную карту к сервису можно также в приложении СберБанк Онлайн.

Erid: 2SDnjcScz1R

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