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Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Сургуте и на основании обезличенных данных за январь-сентябрь 2024 года выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы.

Наиболее популярными в январе-сентябре 2024 года для записи на очный прием у пользователей сервиса стали такие врачи, как окулист, дерматолог, гастроэнтеролог, гинеколог, невролог. Анализ поведения пользователей сервиса показал, что при выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу, который основывается на оценках и отзывах по итогамочных приемов, оформленных через СберЗдоровье.Также востребованными фильтрами являются: стоимость приема, его время и местоположение клиники.

Аналитики медицинской компании СберЗдоровье также отметили, что спрос на услуги телемедицины в Сургуте за девять месяцев 2024 года вырос на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На онлайн-прием чаще всего записывались к педиатру, терапевту, гинекологу, дерматологу и неврологу. Дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на дорогу в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Алёна Паршина:

“Более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. В последнее время появляется всё больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. Таким образом дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более удобной и результативной для пациента. Такое развитие телемедицины способствует снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях”.

Что касается спроса на препараты, в Сургуте показатели продаж СБЕР ЕАПТЕКИ на средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта за 9 месяцев 2024 года показали падение в 5% к аналогичному периоду прошлого года. На препараты в категориях «гинекология», «отоларингология», «неврология» и «дерматология», наоборот, наблюдается рост спроса в диапазоне 13-25% за 9 месяцев 2024 к 9 месяца 2023. При этом темпы прироста спроса сократились более, чем в два раза в сравнении с темпами роста продаж на данные категории в 2023 году к 2022 году. В среднем диапазон прироста в прошлом году колебался в районе 72-86% по указанным категориям в показателях год к году.

Erid: 2SDnjcTpULK

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