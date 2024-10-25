Сбер организовал еще одну конференцию для профессиональных IT-сообществ

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Более 300 специалистов ведущих компаний страны собрались в эти выходные на площадке технохаба Сбера в Екатеринбурге, чтобы принять участие в IT Community Day. Это уже вторая по счету конференция для профессиональных IT-сообществ, которую организовал Сбер.

В этот раз для участников приготовили пять тематических стримов, на которых 23 эксперта из крупнейших IT-компаний России выступили с докладами по темам Java, QA, Ops, Analysis и soft skills. В течение всего дня участники могли посетить любой из стримов, выбрав для себя самую интересную и полезную тему доклада.

Завершили деловую программу дебаты о роли профессиональных сообществах и дискуссия, посвященная специфике подбора специалистов в сфере IT.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«С момента появления технохаба Сбера в Екатеринбурге прошло почти два года. За это время он стал настоящей «точкой сборки» для всех IT-специалистов Урала и Башкирии и завоевал статус экспертного и передового центра. Мы активно развиваем технохаб для профессиональных сообществ и регулярно проводим здесь хакатоны, митапы, data-завтраки, а для школьников — профориентационные встречи. В нашем технохабе можно не только зарядиться энергией и приобрести новые знания и опыт, но также получить возможность реализовать свой потенциал и пообщаться с близкими по духу людьми. Я рад, что IT Community Day собрал на площадке такое количество людей, объединенных общими идеями, увлечениями и целями».

Василий Тюменцев, региональный директор блока Технологии Сбербанка в Екатеринбурге:

«Это уже вторая конференция IT Comminity Day, которую мы проводим в Екатеринбурге на площадке технохаба. И в этом году нам удалось обновить рекорд и по регистрациям, и по посещаемости, что подчёркивает важность и актуальность этого мероприятия. Но главное то, что нам удалось объединить для диалога представителей самых разных IT-компаний. Уверен, что благодаря таким мероприятиям мы сможем внести существенный вклад в развитие городских и региональных профессиональных IT-сообществ».

Первый региональный технохаб Сбербанка открылся в Екатеринбурге в декабре 2022 года. 20-этажное здание соответствует уникальным стандартам и передовым технологиям Сбера, впитавшим лучшие мировые практики проектирования офисных пространств формата Agile. Каждый день почти две тысячи IT-специалистов работают здесь над приложениями и сервисами Сбера, которыми пользуются миллионы человек по всей стране. На каждом этаже здания расположены коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-поинты, многофункциональные залы для проведения мероприятий.

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