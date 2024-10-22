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  • Выгодные условия покупки квартир от ведущих банков доступны в ЖК «Крылов»

    Выгодные условия покупки квартир от ведущих банков доступны в ЖК «Крылов»

    Сегодня в 16:35
    100 0
  • Контролерам автобусов в Нижневартовске выдали камеры

    Контролерам автобусов в Нижневартовске выдали камеры

    Сегодня в 16:17
    101 0
  • Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО в этом году

    Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО в этом году

    Сегодня в 15:29
    145 0 
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​Ханты-Мансийский НПФ провел четвертый турнир по шахматам «Открытая игра»

В Югорской шахматной академии прошел четвертый турнир по шахматам «Открытая игра»

​Ханты-Мансийский НПФ провел четвертый турнир по шахматам «Открытая игра»
Фото: АО «Ханты-Мансийский НПФ»

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19 октября в Югорской шахматной академии прошел четвертый турнир по шахматам «Открытая игра», который стал доброй традицией Ханты-Мансийского НПФ. В этом году он прошел в двух форматах: онлайн и очно.

В турнире приняли участие 176 человек в шести категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины от 18 и старше. Из них 110 участников соревновались через платформу mychess.app в онлайн-формате.

«Этот турнир стал замечательной традицией, и мы гордимся тем, что каждый год он привлекает все больше участников и поклонников шахмат. «Открытая игра» – это не просто соревнование, это событие, которое объединяет шахматистов разных возрастов и уровней мастерства. Здесь встречаются как дети, только начинающие свой шахматный путь, так и опытные игроки, готовые поделиться своим опытом и знаниями», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

В перерывах между играми участники посетили несколько мастер-классов по рисованию и изготовлению значков. Также работали зона с роботами, где с их помощью можно было сыграть партию в шахматы, и площадка виртуальной реальности.

В онлайн-турнире в возрастной категории до 12 лет среди мальчиков лучший результат показал Данил Яковлев, у девочек победу одержала Анастасия Камнева. В возрастной категории до 18 лет среди юношей первое место занял Матвей Князев. В состязании мужчин победителем стал Владислав Лазарев, а среди женщин победу праздновала Зульфия Гарипова. В общем зачете одержал победу Владислав Лазарев.

Среди участников офлайн-турнира победителем в возрастной категории до 12 лет среди мальчиков стал Талпэ Василий, а у девочек — Маторина Анна. В возрастной категории до 18 лет среди юношей одержал победу Листков Кирилл, у девушек золото забрала Калмачевских Любовь. Лучший результат в состязании мужчин показал Козлов Вадим, среди женщин первое место заняла Козлова Наталья. В общем зачете одержал победу Перчинский Богдан.

Партнерами турнира выступили АУ ДО «Югорская шахматная академия», БФ «Ход в будущее».

Erid: 2SDnjcoQn6w

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"


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Сегодня в 16:32, просмотров: 97, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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