Erid: 2SDnjcoQn6w

19 октября в Югорской шахматной академии прошел четвертый турнир по шахматам «Открытая игра», который стал доброй традицией Ханты-Мансийского НПФ. В этом году он прошел в двух форматах: онлайн и очно.

В турнире приняли участие 176 человек в шести категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины от 18 и старше. Из них 110 участников соревновались через платформу mychess.app в онлайн-формате.

«Этот турнир стал замечательной традицией, и мы гордимся тем, что каждый год он привлекает все больше участников и поклонников шахмат. «Открытая игра» – это не просто соревнование, это событие, которое объединяет шахматистов разных возрастов и уровней мастерства. Здесь встречаются как дети, только начинающие свой шахматный путь, так и опытные игроки, готовые поделиться своим опытом и знаниями», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

В перерывах между играми участники посетили несколько мастер-классов по рисованию и изготовлению значков. Также работали зона с роботами, где с их помощью можно было сыграть партию в шахматы, и площадка виртуальной реальности.

В онлайн-турнире в возрастной категории до 12 лет среди мальчиков лучший результат показал Данил Яковлев, у девочек победу одержала Анастасия Камнева. В возрастной категории до 18 лет среди юношей первое место занял Матвей Князев. В состязании мужчин победителем стал Владислав Лазарев, а среди женщин победу праздновала Зульфия Гарипова. В общем зачете одержал победу Владислав Лазарев.

Среди участников офлайн-турнира победителем в возрастной категории до 12 лет среди мальчиков стал Талпэ Василий, а у девочек — Маторина Анна. В возрастной категории до 18 лет среди юношей одержал победу Листков Кирилл, у девушек золото забрала Калмачевских Любовь. Лучший результат в состязании мужчин показал Козлов Вадим, среди женщин первое место заняла Козлова Наталья. В общем зачете одержал победу Перчинский Богдан.

Партнерами турнира выступили АУ ДО «Югорская шахматная академия», БФ «Ход в будущее».

Erid: 2SDnjcoQn6w

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Манскийский НПФ"