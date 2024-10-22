Сбер разработал маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества

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В Ханты-Мансийском автономном округе растет спрос на машино-места. Югорчане всё чаще задумываются о приобретении мест в паркингах, чтобы их автомобиль находился в безопасности, целости и сохранности при любых погодных условиях. Кроме того, покупка паркинга стала одним из наиболее перспективных способов для вложения денег: цены на недвижимость постоянно растут, как и стоимость аренды.

Особый интерес вызывает покупка подобных объектов на торгах. «Участвуя в такой процедуре, можно выкупить машино-место по привлекательной цене. Для многих покупателей низкая стоимость машино-мест становится решающим фактором», — отметил Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

Для удобства покупателей Сбер разработал площадку Портал DA — маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества. Он дает доступ к информации о реализуемом имуществе банков, государственных структур, отраслевых и лизинговых компаний. Портал DA имеет простой интерфейс и удобную мобильную версию. Регистрация на сайте доступна через «Госуслуги» или Сбер ID. В объявлениях указаны ссылки на торги, условия привлечения агента для участия в торгах и контакты ответственных лиц.

Например, сейчас на Портале DAможно приобрести паркинг в Сургуте по цене ниже рыночной стоимости, а поможет в этом встроенный сервис «Агент в торгах».Профессионализм агента дает возможность любому желающему без опыта участия в торгах значительно сэкономить время и получить актив на оговоренных площадкой условиях. Заказать услугу и подать документы можно онлайн на сайте площадки.

«А если у покупателя недостаточно собственных средств для покупки объекта, можно оформить в Сбере кредит для приобретения объектов с торгов», — резюмировал Сергей Шальнев.

Erid: 2SDnjebXjAb

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