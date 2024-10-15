Сбер выдал югорчанам первые ипотечные кредиты по программе «Арктическая ипотека»

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Первые ипотечные кредиты по программе «Арктическая ипотека» выданы в Югре. Заём получили клиент Сбербанка в п. Саранпуль Березовского района на покупку дома с земельным участком и клиент из г. Белоярский Белоярского района на покупку земельного участка под строительство дома. Напомним, льготное жилищное кредитование было расширено на Березовский и Белоярский районы Ханты-Мансийского автономного округа в марте этого года в связи с включением северных территорий Югры в Арктическую зону России.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Льготное жилищное кредитование - дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия для жителей Белоярского и Березовского районов Югры. Кроме того, уверен, что развитие «Арктической ипотеки» на северных территориях Югры будет способствовать повышению объемов строительства жилья, привлекая молодых специалистов и высококвалифицированные кадры в районы».

По программе «Арктическая ипотека» заемщики смогут получить кредит под 2% годовых с первоначальным взносом от 20,1% на срок до 20 лет. Максимальная сумма займа составляет 9 млн руб. По новой программе заемщик может купить квартиру в новостройке, либо готовый частный дом, либо же воспользоваться кредитом для строительства частного дома.

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