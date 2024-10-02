Сбер в Ханты-Мансийске выступил партнером международного форума о развитии человеческого капитала в госуправлении

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В Ханты-Мансийске прошел III Международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Эксперты Сбера и СберУниверситета приняли участие в деловой программе и в выставочной части Форума.

Александр Ожаровский, директор проектов корпоративного университета Сбербанка, стал модератором панельной дискуссии «Кадры 2054».

Спикеры обсудили тренды и перспективы рынка труда, отметив тенденции развития отрасли. В панельной дискуссии «Ограничения и возможности цифровизации и автоматизации HR-процессов на госслужбе» директор управления Центра развития талантов Уральского банка Сбербанка Анна Фарион, поделилась опытом цифровизации банка в кадровых вопросах. Сбер создал собственную HR-платформу «Пульс», она стала удобным цифровым инструментом для руководителей. HR-платформа «Пульс» позволяет эффективно управлять командой в части адаптации, развития, продвижения по карьерной лестнице и других важных задач в ежедневной практике. Более 65% кадровых операций в Сбере проходит без участия кадрового специалиста.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Пульс» - в буквальном смысле держит «руку на пульсе» сотрудников Сбера. Технологии искусственного интеллекта 24/7 помогают справиться с запросами: сколько дней отпуска накопилось, какой прогноз по выплатам в этом месяце, как правильно оформить заявление на декрет и другое. Кроме того, платформа «Пульс» интересна и выгодна работодателям. За счет автоматизации процессов, перехода на безбумажный документооборот, сокращения расходов на других прикладных HR-решениях можно получить экономический эффект».

Кроме того, для гостей Форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» корпоративные тренеры Центра развития талантов Уральского Сбера Александра Сычева и Юлия Проскурина провели фасилитационную сессию и мастер-класс по системному мышлению. В рамках сессии фасилитации «Жить и работать в Югре» участники обсудили ключевые аспекты, влияющие на привлечение и удержание молодых специалистов и предложили решения, направленные на улучшение условий для работающей молодежи в регионе.

Во время мастер-класса по системному мышлению тренеры Центра развития талантов Уральского Сбера поделились, как выявлять взаимосвязи элементов системы, вместе с участниками разобрали 4 типовые ловушки мышления, помогли проанализировать индивидуальные убеждения при решении задач.

Итогом мастер-класса стал план действий, который позволит сделать жизнь в Югре для молодежи привлекательной и комфортной.

Отметим, международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» проходит в столице Югры третий год. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 1000 человек из 33 регионов России и шести стран мира: Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины и Китая.

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