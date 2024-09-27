Проректор по науке и технологиям СурГУ выступил с темой: «Устойчивое развитие: роль федеральных проектов в подготовке кадров по технологиям ТРИЗ»

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В рамках 29-ой Международной специализированной технологической выставки «Сургут. Нефть и Газ — 2024», которая идет с 25 по 27 сентября, с докладом выступил проректор по науке и технологиям Сургутского госуниверситета (СурГУ), Роман Оствальд, на тему: «Устойчивое развитие: роль федеральных проектов в подготовке кадров по технологиям ТРИЗ».

Доклад посвящен результатам и возможностям интеграции СурГУ в федеральных и национальных проектах. В числе ключевых преимуществ участия в программе «Приоритет-2030» рассмотрены следующие аспекты: рост репутации университета; расширение партнерских отношений; увеличение сферы влияния; доступ к передовым исследованиям; доступ к лучшим образовательным практикам; улучшение инфраструктуры и материально-технической базы; повышение качества образования.

Спикер также представил результаты работы инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», который к 2030 году планирует более 20 компаний-резидентов, 200 поддержанных проектов научно-технологического развития и создание уникальных научно-исследовательских комплексов.

Кроме того, подробно освещены стратегические проекты СурГУ:

Стратегический проект «Цифра нефти», который направлен на повышение экономической эффективности добычи нефти и снижение затрат на разработку сложных залежей.

Проект «Югра Ген», ориентированный на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение эффективности медицинского лечения.

В заключении Роман Оствальд подчеркнул, что участие СурГУ в федеральных и национальных проектах способствует укреплению связей с партнерами, росту компетенций и активному вкладу в развитие региона.

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ИП Сариев С.С