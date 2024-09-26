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Югорчане стали чаще пользоваться услугами юристов онлайн

Число обращений югорчан в «СберПраво» выросло в 3,5 раза

Югорчане стали чаще пользоваться услугами юристов онлайн
Фото: Сбер

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще пользоваться онлайн-услугами юристов. Так, с начала года в Югре в 3,5 раза выросло количество обращений к юридическому сервису «СберПраво», который позволяет дистанционно получить правовую помощь.

Среди самых популярных запросов югорчан — консультации по юридическим вопросам, подготовка процессуальных документов и правовая помощь в суде. Чаще всего жители региона обращаются к юристам по вопросам, связанным с имуществом, финансами, налогами и семейными отношениями.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Благодаря сервису «СберПраво» можно круглосуточно и в режиме онлайн обратиться к опытным специалистам в любой области права. Юристы сервиса помогут проверить сделку, обжаловать штрафы, оценить перспективы судебного спора, подготовить документы и решить другие правовые вопросы. При этом услуги можно не приобретать разово, а оформить подписку на год».

Узнать больше информации можно на сайте СберПраво. Кроме того, до 14 октября по промокоду 3GODAPRAVO можно получить скидку 15% на услуги и подписки (кроме подписок «Я – в России»: «Эконом», «Комфорт», и «Комфорт+»). Промокод можно ввести на сайте при оформлении заказа или сообщить его менеджеру по телефону или в чате.

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