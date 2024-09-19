Студенты УрФУ смогут получить знания о различных аспектах сопровождения информационных систем в крупных компаниях

Erid: 2SDnjcbXK4W

Сбербанк совместно с Институтом радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета запустили для студентов бакалавриата индивидуальную образовательную траекторию «Инженер сопровождения информационных систем».

Во время учебы студенты смогут получить знания о различных аспектах сопровождения информационных систем в крупных компаниях: надежности ИС, эксплуатации Linux-подобных систем, agile-подходах в работе с командами сопровождения, инструментах DevOps, системах виртуализации и системах хранения информации, инструментах мониторинга. Программа также предоставит возможность погрузиться в корпоративную культуру Сбера и познакомиться с ценностями компании. Обучаясь по индивидуальной образовательной траектории Сбербанка, студенты смогут осознанно подойти к выбору будущего места работы, а также познакомиться с потенциальными руководителями. Преподаватели курса – сотрудники блока «Технологии» Сбербанка на Урале.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«По нашей экспертной оценке, уже несколько лет подряд на рынке труда наблюдается нехватка кадров в сфере сопровождения информационных систем. На данный момент треть вакансий в сфере ИТ на Урале приходится на специалистов этой сферы. УрФУ является одним из ведущих вузов России и крупнейшим вузом Урала, который ежегодно выпускает тысячи высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы договорились совместно развивать это направление. Я уверен, мы добьемся отличных результатов, потому что в нашей практике уже есть примеры реализации совместных проектов. Пять лет назад Сбер в партнерстве с магистратурой УрФУ запустил программу «Прикладной анализ данных», и выпускники этого направления уже делают успешную карьеру как в Екатеринбурге, так и на территории всего УрФО».

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина:

«Новый образовательный трек — результат нашего непрерывного стремления готовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке труда. Вместе со Сбером — одним из лидеров в сфере цифровых технологий — мы создали программу, максимально приближенную к реальным потребностям отрасли. В результате студенты получат не только глубокие теоретические знания в области информационных систем, но и практические навыки, необходимые для работы в ИТ-сфере. Уверен, что эта программа станет отличной стартовой площадкой для будущих инженеров, которые смогут внести свой вклад в развитие цифрового общества. И, конечно, я хочу поблагодарить Сбер за конструктивное сотрудничество и поддержку в реализации этого важнейшего проекта».

Индивидуальные образовательные траектории были запущены в УрФУ и открыты для первокурсников 2020 года по 18 образовательным программам. Этот формат позволяет сделать обучение в университете персонализированным. Выбор индивидуальных образовательных траекторий дает возможность получать именно те знания и компетенции, которые максимально раскроют потенциал студента и позволят успешно выйти на современный рынок труда. Благодаря интеграции с системой проектного обучения студенты активно взаимодействуют с работодателями и обретают практический опыт.

Erid: 2SDnjcbXK4W

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"