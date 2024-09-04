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​Сбер поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов

Сбер запускает сервис, который позволит сократить углеродный след

​Сбер поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов
Фото: Сбер

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Сбер до конца года запустит пилотирование сервиса на основе искусственного интеллекта (AI) по оптимизации логистики светлых нефтепродуктов, который позволит сократить углеродный след за счет снижения потребляемого топлива при транспортировке. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в кулуарах IX Восточного экономического форума.

«Внедрение в нефтегазовом секторе инновационных технологий позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы, но и внести вклад в их декарбонизацию, – отметил Александр Ведяхин. – Эффективность логистики до автозаправочных станций (АЗС) является одним из приоритетов нефтесбытовых и транспортных компаний. Светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо и автомобильный бензин, являются опасными грузами, поэтому к условиям и организации транспортного процесса предъявляется ряд специфических требований. Разрабатываемый нашей дочерней компанией Сбер Бизнес Софт AI-сервис поможет учесть все ограничения и особенности данной отрасли и сократить потребляемое при доставке топливо, что в конечном итоге снизит выбросы парниковых газов».

Александр Ведяхин также отметил, что решениям на базе искусственного интеллекта для задач устойчивого развития посвящен кейсбук, над созданием которого сейчас работает Сбер, вовлекая экспертное сообщество. Открытый кейсбук поможет упростить доступ к таким разработкам и использовать искусственный интеллект для решения климатических, экологических и социальных задач.

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