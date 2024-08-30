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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    781 0
  • ​Ханты-Мансийский НПФ принял участие в акции «Пора в школу»

    ​Ханты-Мансийский НПФ принял участие в акции «Пора в школу»

    Сегодня в 16:23
    31 0
  • ​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк

    ​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк

    Сегодня в 16:09
    59 0 
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​Эксперты рассказали, как зарабатывать и экономить на банковских продуктах

Какие бонусы есть у зарплатных карт Сбера

​Эксперты рассказали, как зарабатывать и экономить на банковских продуктах
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjesixWE

Зарплатная карта выделяется среди других не только тем, что каждый месяц работодатель перечисляет на нее деньги за ваш труд. Такая карта включает в себя целый набор бонусов и сервисов, делая из нее полноценный инструмент, который помогает эффективно распоряжаться финансами. Рассматриваем эти преимущества на примере зарплатных карт Сбера:

1. Ставка по ипотеке ниже на 1%. Одна из весомых причин задуматься о том, чтобы перевести зарплату на карту Сбера. Банк также упрощает оформление документов, если покупать жилье от застройщиков – партнеров банка. В таком случае потребуется только паспорт.

2. Ставка по любым другим кредитам ниже на 1%. Если вы получаете зарплату на карту Сбера, потребительский кредит можно оформить без справок о доходах и начать пользоваться деньгами сразу.

3. Максимально высокая ставка по вкладам. Вклад – отличный инструмент для инвестиций и сохранения сбережений. Оформить любой вклад продуктовой полки банка будет выгоднее, если получать зарплату на карту Сбера.

4. Деньги до зарплаты. Если срочно нужна небольшая сумма, банк одолжит вам её на месяц по низкой ставке. Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

5. Простота в оформлении и бесплатное обслуживание. Чтобы сделать дебетовую карту Сбера зарплатной, необязательно идти в банк. Можно воспользоваться СберБанк Онлайн, где необходимо выбрать карту или счет и нажать «Сделать зарплатным». Готовое заявление сформируется автоматически, после чего вы можете отнести его в бухгалтерию работодателя. Также вы можете заполнить заявление самостоятельно. После того, как вы получите первую зарплату на Сбер, обслуживание карты станет бесплатным.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Выгода становится в разы больше, если у клиента подключен сервис СберПрайм и СберПрайм+. Кроме того, для клиентов Сбербанка в Сургуте, включая п.Солнечный, пгт Белый Яр, Барсово, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Когалыме, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском доступен бесплатный сервис – выездные консультации сотрудника банка. Чтобы назначить встречу, достаточно позвонить по номеру 900 и сказать: «Персональный мобильный менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения деталей - времени и места встречи. Менеджеры привозят моментальные и именные дебетовые и кредитные карты, оформляют продукты банка, обновляют приложение Сбербанк Онлайн, корпоративным клиентам сотрудники Сбера доставляют документы для внесения изменений в юридическое дело».

Erid: 2SDnjesixWE

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 16:18, просмотров: 41, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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